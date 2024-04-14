رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 1445 والشروط والمستندات المطلوبة

تهتم الحكومة العراقية دائمًا بتوفير الدعم الكامل للمواطنين، وقد قامت مؤخرًا بتقديم بعض الخدمات بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الاجتماعية، ويمكن للأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمات التحقق من استحقاقهم لها عبر رابط موقع منصة مظلتي الرسمي، حيث أنه يجب عليهم الامتثال لبعض الشروط المحددة للتسجيل لعام 1445.

الاستعلام عن المستفيدين من خدمات الرعاية الاجتماعية عبر مظلتي

يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق إلكترونيًا، من خلال خطوات بسيطة كالتالي:

انتقل إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي . اختر القائمة التي تحتوي على خدمات الرعاية الاجتماعية. يرجى تحديد جنسك. أدخل محافظة السكن. ارجع مرة أخرى إلى الصفحة الرسمية على الموقع؛ لتأكيد مكان الإقامة مرة أخرى. انقر على “إرسال الطلب الآن”. انتظر قليلاً حتى يتم عرض قائمة الذين تم قبول أسمائهم، ثم ابحث عن اسمك في القائمة.

شروط الاستفادة من خدمات الرعاية الاجتماعية لعام 1445

أعلنت الوزارة عن مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، من أجل قبول الطلبات التي يتم تقديمها، وهذه الشروط هي:

أن يكون المرسل عراقي الجنسية.

يكون المتقدم محدود الدخل، بالإضافة إلى عدم تمكنه من العمل في أي قطاع حكومي أو خاص للحصول على دخل شهري ثابت.

إرسال طلبات التسجيل لجميع برامج الدعم الأخرى، التي يرغب في الاستفادة من خدماتها في نفس الفترة الزمنية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد على الأقل.

الحد الأدنى لسن المرسل هو من 18 سنة، ولا يزيد عن 60 سنة للرجال.

يجب أن لا تكون النساء فوق سن 55 عاما.

الوثائق المطلوبة للتسجيل في برنامج الدعم الحكومي للرعاية الاجتماعية في العراق

يجب تقديم الوثائق التالية، عند التسجيل عبر الموقع الرسمي للبرنامج: