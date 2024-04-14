1150 ريال فوري في حسابك.. رابط مباشر التسجيل في منفعة عمان إلكترونيًا 2024 والشروط المطلوبة

أطلقت حكومة عمان مؤخرًا منفعة مالية لجميع المواطنين، التي تصل قيمتها إلى 1150 ريال عماني، حيث إن هذه المنفعة تشمل عدد كبير من المواطنين داخل كافة المحافظات، في إطار أن يوفر حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص، والحصول على مستوى معيشي ملائم في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ويمكنك القيام بالتسجيل في المنفعة وفقًا لشروط معينة نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منفعة عمان؟

تتمثل أهم شروط منفعة عمان أمام جميع المواطنين في كافة أنحاء البلاد، وفقًا لما يلي:-

يجب أن يكون الشخص المتقدم عماني الجنسية.

مقيم دائم في دولة عمان.

كذلك يجب وأن يتوفر حسابي مصرف ساري لكافة الأشخاص المتقدمين.

تقديم إثبات شخصية للمتقدم.

لابد من تقديم كافة المستندات المعنية بطلب الحصول على المنفعة.

إدخال جميع البيانات بطريقة واضحة وصحيحة.

طريقة التسجيل في منفعة عمان

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منفعة عمان والحصول على الدعم المقدر، التي يبلغ قيمته 1150 ريال عماني، وفقًا لما يلي:-