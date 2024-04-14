الفلوس خلصت!!.. موعد صرف مرتبات ابريل 2024 لكافة العاملين بالدولة وفقًا لـ وزارة المالية

خلال الأيام القادمة موعد صرف مرتبات ابريل، حيث يمكن لجميع العاملين بقطاعات الدولة صرف الرواتب من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي في كل محافظات الجمهورية، ومن خلال السطور التالية، سوف نوضح لكم الموعد الذي أعلنت عنه وزارة المالية من أجل الإفصاح عن موعد صرف مرتبات هذا الشهر بالزيادة الجديدة، كما أننا سوف نوضح لكم كافة الأمور المتعلقة بهذا الموضوع فتابعونا.

موعد صرف مرتبات ابريل

لقد قامت وزارة المالية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات ابريل، والتي من المقرر صرفها في الفترة من 21 ابريل ولمدة خمس أيام متتالية:

المرتبات يتم صرفها لجميع العاملين بالوزارات، والهيئات، وأيضا الجهات الحكومية التابعة للدولة.

يتم صرف جميع المستحقات المالية الخاصة بالموظفين في يوم 4/7/8 من شهر أبريل.

يتم صرف جميع المستحقات المالية للعاملين بقطاع الدولة من خلال جميع فروع البنوك.

يمكن الصرف أيضا من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات مصر والمدن الخاصة بها.

صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادة الجديدة

بما أننا ذكرنا لكم موعد صرف مرتبات ابريل فلا ننسى ذكر العلاوات والحوافز للعاملين، فقد قامت وزارة المالية بتقديم تقرير خاص من أجل تقديم منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام، كما أنها قامت بتقديم تقرير من أجل زيادة المعاشات الميدانية والعسكرية:

وقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على زيادة الأجر الوظيفي بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيه شهريا وليس لهذه العلاوة حد اقصى.

المادة الثانية لهذا القرار تنص على أن هذه العلاوة يتم الاستفادة منها للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه في المادة 24 وبنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل عامل بدون حد اقصى وبحد ادنى 150 جنيه.

جدول زيادة المرتبات 2024

المرتبات يتم صرفها من خلال الدرجة الوظيفية الخاصة بكل عامل، وهذا الراتب يتم تحديده علي النحو التالي: