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هنا.. حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024 وشروط الإعفاء الجديدة والوثائق المطلوبة
يبحث الكثير من الشباب وذويهم عن حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024، حيث تعد الخدمة الوطنية واجب على كل مواطن جزائري، قد بلغ من الـعمر تسعة عشر عامًا، بالإضافة إلى أنها خدمة إلزامية على كافة المواطنين، وذلك لحماية الوطن وسلامة أراضيه، إلا أنه يجوز في بعض الحالات إعفاء بعض الشباب من أداء الخدمة الوطنية، وذلك لأسباب طبية أو اجتماعية أو غيرها.
حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024
يوجد بعض حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2024، ومن هذه الحالات ما يلي:
- يعفي من الخدمة العسكرية المواطنين المقيمين خارج حدود البلاد نتيجة التحاقهم بالعمل، وكذلك أيضًا قد تخطى سنهم 28 عامًا.
- بالإضافة إلى المواطنين الذين لا تؤهلهم حالتهم الصحية إلى أداء الخدمة العسكرية، كما ينبغي أن يتم خضوعهم لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية، وذلك لتحديد الأمراض التي يعانون منها.
- وأيضًا المتقدمين الذين قد تخطى سنهم 35 عامًا وما يزيد عن ذلك.
- كما لا يتم قبول الأشخاص الذين يتولون مسؤولية الإنفاق على أسرتهم، وكذلك أيضًا إذا كان الشخص هو الولد الوحيد للأسرة لا يتم قبوله.
ما هي الشروط الواجب توافرها للحصول على طلب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بالجزائر 2024؟
يوجد بعض الشروط اللازمة للحصول على طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية، والتي تتمثل في:
- الشهادات الطبية التي توضح أن الحالة المرضية للمتقدم تعوقه من من الالتحاق بالخدمة العسكرية.
- وكذلك أيضًا إرسال المتقدم طلبًا يوضح فيه أنه غير مؤهل للالتحاق بالخدمة العسكرية، كما يجب أن يكون مكتوب بخط المتقدم ذاته.
- ومن ثم أيضًا مستخرج يثبت مقدار الراتب الذي يحصل عليه المتقدم قبل تقديم طلب للحصول على الإعفاء، وذلك بمدة لا تقل عن تسعون يومًا.
- بالإضافة إلى إحضار نسخة من شهادة الميلاد.
- وكذلك أيضًا عقد الطلاق بالنسبة للوالدين في حالة إذا كان قد وضع الطلاق بينهم بالفعل.
- وأيضًا شهادة الوفاة الوالد في حالة الوفاة.
- وكذلك أيضًا عقد الزواج وذلك بالنسبة للمتزوجين.
- وأيضًا مستخرج من قطاع العمل الملتحق به المتقدم تثبت أنه مقيد بالقطاع المذكور في المستندات المرسلة.
- كما يجب توفير صورة طبق الأصل من جدول الضرائب الخاص بالوالد.
- وكذلك أيضًا يجب إحضار بطاقة القيد العائلي المستخرجة من السجل المدني.