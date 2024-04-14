من هم المعفيين من الخدمة العسكرية في المغرب ؟ بعد التحديث الجديد 2024

من هم المعفيين من الخدمة العسكرية في المغرب ؟ الذي كشفت عنها وزارة الدفاع المغربية في التحديثات الأخيرة لها والتي بينت فيها عدة فئات تعفي من أداء الخدمة الوطنية، سواء كان إعفاء مؤقت أو إعفاء نهائي، أما الأعفاء المؤقت فقد يصل إلى عام أو أكثر في حال كان (الابن الوحيد للاب والابن، حال كان أحد الوالدين مصاب بعجز كلي أو جزئي) وغيرها من الحالات الأخري التي نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

من هم المعفيين من الخدمة العسكرية في المغرب ؟

يتم عرض الأشخاص المعفيين من تأدية الخدمة الوطنية سواء أعفاء مؤقت أو نهائي

عضوية الحكومة أو البرلمان. الشخص الذي لدية عجز كلي أو جزئي. في حالة وجود أخ أو أخت أو أكثر يمكن استدعائهم في الوقت نفسه لتقديم للخدمة العسكرية. إذا كان الشخص المتقدم في مرحلة التعليم يتم الأعفاء المؤقت. في حالة وجود أخ أو أخت ما زال في تأدية خدمة التجنيد ولم ينتهي منها. إذا كان الشخص المتقدم للتجنيد العائل للأسرة بعد وفاة الوالد ولدية أخوات صغار.

ما هي شروط الخدمة العسكرية بالمغرب ؟

الشخص الذي يصبح عمره ما بين 19 عام إلى 25 عام.

استدعاء الأشخاص الذين تجاوزوا أعمارهم سن الخامس والعشرين عام.

الأشخاص الذين استفادوا من الأعفاء للأداء الخدمة العسكرية حتي بلوغهم عمر الأربعين عام اذا زال سبب إعفائهم، واليكم رابط شروط الولوج في الدرك الملكي.

مميزات تأدية الخدمة العسكرية في المغرب

التأهيل التقني والمهني في كافة التخصصات المتوفرة في القوات المسلحة، مما يساعد المجندين الاستفادة من مؤهلاتهم والالتزام بتحمل المسئولية واكتساب خبرات جديدة في مجال عملهم مثل الأطباء والمهندسين، فضلا عن الحفاظ على اللِّيَاقَة البدنية وتطوير المهارات وتحمل المسئولية، كما يساعد التأهيل العسكري على زيادة الثقة والاعتماد علي النفس، وزرع الروح الوطنية والانتماء وحب الوطن والدفاع عنه والنهوض به للأفضل دائمًا، واليكم رابط شروط الأعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر.

عقوبات الأشخاص المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية في المغرب



أي شخص ينطبق علية شروط تأدية الخدمة العسكرية وتخلف عن الذَّهاب يعاقب بالحبس مدة من شهر حتي ثلاث أشهر ودفع مبلغ مالي ما بين ألفين إلي خمس آلاف دَرْهم مغربي، أما من يترشح لتأدية الخدمة الوطنية ولم يلبي، يسجن عام ودفع غرامة عشر ألاف دَرْهم، تتضاعف هذه العقوبات في حالة العودة.