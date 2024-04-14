بعد إجازة العيد .. تغير مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد

كثير من الأشخاص يتساءلون عن أسعار الفراخ بعد إجازة عيد الفطر المبارك، في هذه الأيام تشهد أسعار الفراخ حالة من الهدوء والإستقرار في السوق المصري، بعد آخر انخفاض سجلته أسعار الفراخ البيضاء بقيمة نحو 2 جنيه بالأسواق قبل عيد الفطر، وذلك يأتي وفقًا لآخر تحديث كان في بورصة الدواجن الرئيسية والسوق الاستهلاكي، وقد تختلف أسعار الدواجن من مكان لآخر، وسوف نوضح ذلك من خلال هذا السياق ونتعرف أيضاً على سعر كرتونة البيض بعد استقرار أسعار الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم

استقرت أسعار الفراخ داخل بورصة الدواجن والسوق الاستهلاكية، مما جعل كثير من المستهلكين يرغبون في شرائها خوفاً من زيادة سعرها مرة أخرى ويأتي ذلك بعدما انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء خلال أول أيام عيد الفطر بقيمة 2 جنيه وفقا لتحديثات البورصة، وفيما يلي نعرض اسعار الفراخ اليوم في السوق المحلي:

يقدر سعر الفراخ البيضاء جملة ٩٠ جنيها ليباع للمستهلك ب١٠٥ جنيهات للكيلو.

بينما يكون سعر الفراخ الامهات حوالي ٨٥ جنيها للكيلو.

كما تباع يباع الفراخ البلدى ما بين 130- 140 جنيها للكيلو .

أما سعر الفراخ الساسو 110 جنيهات للكيلو.

سعر كرتونة البيض اليوم في السوق المصري

لقد سجلت كرتونة البيض ارتفاعًا ملحوظًا في أسعارها بمختلف أنواعها وذلك على النحو التالي:

حيث أصبح سعر كرتونة البيض البلدي 150 جنيها للجملة.

بينما يكون سعر كرتونة البيض الأحمر 154 جنيها للجملة.

ويكون سعر كرتونة البيض الأبيض 152 جنيه للجملة .

أسعار أجزاء الدجاجة في السوق المصري

نظراً لشهود أسعار الدجاج حالة من الاستقرار يكون سعر الدجاجة أجزاء كالتالي: