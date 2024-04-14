أرخص هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة.. تعرف على مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z من هواوي وسعر الهاتف في مصر|| هواتف الفئة المتوسطة

تتميز شركة Huawei بتقديم هواتف محمولة ذات جودة عالية وأداء متميز ولا شك أن الهاتف Huawei Enjoy 70z يعد من بين الإصدارات المتميزة من هواتف هواوي نظراً لسعرها، ويتمتع هذا الهاتف بميزات فريدة وإمكانيات متطورة تضعه في صدارة اختيارات المستخدمين، فمن بطاريته القوية والتي توفر استخداماً طويلاً إلى الكاميرا الخلفية ذات الجودة العالية التي تضمن تجربة تصوير استثنائية، ويقدم هاتف Huawei Enjoy 70z تجربة مميزة تلبي احتياجات وتطلعات العديد من المستخدمين والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا التقرير.

مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z

يقدم هاتف Huawei Enjoy 70z تجربة مذهلة للمستخدمين بفضل تصميمه الجذاب وشاشته الواسعة والعالية الدقة التي تضمن تجربة مشاهدة ممتعة، بالإضافة إلى أدائه المتميز والسلس بفضل معالج Kirin 710A وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة، ويتميز الهاتف أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة عالية الجودة تسمح بالتقاط صور واضحة ومفصلة، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة والتصميم الأنيق والسعر المناسب، وفيما يلي مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z من هواوي من خلال الجدول التالي:

التصميم تصميم أنيق ومريح

أبعاد: 168.3 × 77.7 × 9 ملم

الوزن: 199 جرام

ثلاثة ألوان متوفرة: أسود، أزرق، أبيض

مقاوم للغبار ورذاذ الماء الشاشة شاشة IPS LCD بمقاس 6.75 بوصة

دقة الشاشة: 720 × 1600 بكسل

نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9

نسبة شاشة إلى جسم: حوالي 84.1٪

دعم اللمس المتعدد الأداء معالج Kirin 710A ثماني النوى

وحدة معالجة الرسومات Mali-G51 MP4

ذاكرة وصول عشوائي: 8 جيجابايت

خيارات تخزين: 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت الكاميرا كاميرا خلفية مزدوجة: 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل

كاميرا سيلفي: 8 ميجابكسل

ميزات الكاميرا: فلاش LED، HDR، وضع البانوراما البطارية والشحن بطارية Li-Po بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة

دعم الشحن السريع: 22.5 واط نظام التشغيل HarmonyOS 4.0 الاتصال والميزات الأخرى دعم بطاقتي SIM

Wi-Fi 802.11 b/g/n، Bluetooth 5.1، USB Type-C 2.0، GPS

مستشعر بصمة الإصبع، مقياس التسارع، البوصلة، مستشعر القرب

سعر الهاتف

يبدأ سعر هاتف Huawei Enjoy 70z الجديد من هواوي من 152 دولار أمريكي حالياً أي ما يعادل حوال 5700 جنيه مصري وهو سعر متوسط ومناسب جداً بالنسبة لإمكانيات الهاتف.