أرخص هاتف بكاميرا خلفية مزدوجة.. تعرف على مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z من هواوي وسعر الهاتف في مصر|| هواتف الفئة المتوسطة
تتميز شركة Huawei بتقديم هواتف محمولة ذات جودة عالية وأداء متميز ولا شك أن الهاتف Huawei Enjoy 70z يعد من بين الإصدارات المتميزة من هواتف هواوي نظراً لسعرها، ويتمتع هذا الهاتف بميزات فريدة وإمكانيات متطورة تضعه في صدارة اختيارات المستخدمين، فمن بطاريته القوية والتي توفر استخداماً طويلاً إلى الكاميرا الخلفية ذات الجودة العالية التي تضمن تجربة تصوير استثنائية، ويقدم هاتف Huawei Enjoy 70z تجربة مميزة تلبي احتياجات وتطلعات العديد من المستخدمين والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا التقرير.
مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z
يقدم هاتف Huawei Enjoy 70z تجربة مذهلة للمستخدمين بفضل تصميمه الجذاب وشاشته الواسعة والعالية الدقة التي تضمن تجربة مشاهدة ممتعة، بالإضافة إلى أدائه المتميز والسلس بفضل معالج Kirin 710A وذاكرة الوصول العشوائي الكبيرة، ويتميز الهاتف أيضاً بكاميرا خلفية مزدوجة عالية الجودة تسمح بالتقاط صور واضحة ومفصلة، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع مما يجعله خيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والمواصفات المتقدمة والتصميم الأنيق والسعر المناسب، وفيما يلي مواصفات هاتف Huawei Enjoy 70z من هواوي من خلال الجدول التالي:
|التصميم
|
|الشاشة
|
|الأداء
|
|الكاميرا
|
|البطارية والشحن
|
|نظام التشغيل
|
|الاتصال والميزات الأخرى
|
سعر الهاتف
يبدأ سعر هاتف Huawei Enjoy 70z الجديد من هواوي من 152 دولار أمريكي حالياً أي ما يعادل حوال 5700 جنيه مصري وهو سعر متوسط ومناسب جداً بالنسبة لإمكانيات الهاتف.