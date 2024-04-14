رسمياً الآن.. رابط التقديم في مسابقة وظائف الأوقاف 2024 وأبرز الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقديم في مسابقة وظائف الأوقاف 2024، حيث هناك حاجة إلى ما يصل حتى 2000 فرد ينقسمون إلى 1000 فرد في وظيفة أمام وخطيب و1000 فرد آخرين في وظيفة عامل داخل المسجد ولذا؛ فقد يحتاج الأفراد الراغبون في التقدم إلى معرفة طريقة التقديم والشروط المطلوبة والمستندات التي يتم تقديمها، وهو ما سيتم توضيحه خلال هذا المقال ولمزيد من التفاصيل تابعوا القراءة.

التقديم في مسابقة وظائف الأوقاف 2024

يمكن التقديم في مسابقة وظائف الأوقاف 2024 عبر اتباع الخطوات التالية:

يتم فتح بوابة الوظائف الحكومية.

ثم يتم قم بالضغط على أيقونة وظائف وزارة الأوقاف.

من ثم النقر على خانة التقديم، ثم فتح الاستمارة الإلكترونية وتعبئة البيانات المطلوبة بها بشكل دقيق.

بعد ذلك يرجى رفع المستندات والوثائق، ثم الضغط على كلمة تسجيل وبذلك يكون قد تم التقديم بنجاح.

الشروط المطلوبة للتقديم في مسابقة الأوقاف

هناك عدد من الشروط التي يتطلبها القبول في المسابقة، وهي كما يلي: