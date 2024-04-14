ياسعدك ياهناك في الزيادة اللي جايه دي.. سلم رواتب الموظفين في العراق 2024 بعد زيادة الحد الأدنى

أصدرت الجهات المعنية في العراق توجيهات تتعلق بتحديث قوائم مرتبات العاملين للعام القادم ٢٠٢٤، وفي ذات الإطار، أوضحت الطريقة الصحيحة للإطلاع على القائمة الجديدة للأجور من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية العراقية، وأشارت لخطوات محددة يجب اتخاذها من أجل التعرف على تفاصيل نظام الأجور الجديد الذي سيتم تطبيقه على العاملين في عام ٢٠٢٤.

الاستعلام عن أجور العاملين الحديثة لعام 2024

أعلنت وزارة المالية في العراق عن جدول الرواتب الجديد، في حين وجد بعض الأفراد صعوبة في فهم كيفية حساب الراتب الخاص بهم بعد التحديث الأخير من قبل الوزارة، ولتسهيل الأمر، قدمت الوزارة طريقة للاستفسار عن الرواتب من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل في الآتي:

اتجه إلى البوابة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة المالية في العراق. سجل الدخول إلى النظام باسم المستخدم، ورقم الهوية الوطنية. ثم، الانتقال إلى نظام الاستفسار عن المرتبات. عليك بعد ذلك بكتابة البيانات والمعلومات المُتوقعة منك، وبعدها اضغط على الزر المُسمى “استعلام”.

الجدول الجديد لرواتب موظفي العراق لعام 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية عن تحسينات جديدة، تتضمن رفع مرتبات العاملين بالدولة، حيث بينت أن الارتفاع في الأجور سيكون بمقدار 500 دينار عراقي كحد أدنى، وتتفاوت قيمة هذه الزيادة تبعًا لمستوى كل موظف الوظيفي، فالعاملون في المستوى الأول ينالون زيادة بمعدل 150%، في حين أن المستوى العاشر يشهد ارتفاعًا في المرتبات يصل إلى 200%، ونتيجةً لهذه التعديلات، تظهر الجداول الجديدة للمرتبات، كما يلي: