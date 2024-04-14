الغرامات المرورية.. رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024 من منصة ارو ur.gov.iq جميع المحافظات

يرغب العديد من المواطنين العراقيين معرفة رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024، وذلك لتجنب مشكلة تراكم الغرامات المرورية، حيث يتم من خلالها فرض الكثير من الغرامات، والتي تكون بسبب التأخير عن سداد الغرامات في موعدها المحدد، كما يمكن التسديد عن طريق الوسائل الالكترونية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024

أتاحت الإدارة العامة للمرور رابط الاستعلام عن غرامات المرور العامة بالرقم الالماني 2024، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

أولًا يجب القيام بتسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية أور.

ثم بعد ذلك قم بإدخال الاسم والرقم السري بدقة في الخانات المحددة لذلك، والتأكد من صحة البيانات.

ثم بعد ذلك قم بإدخال رقم اللوحة الألمانية.

ثم قم باختيار خدمة الاستعلام.

وبعد ذلك سوف يظهر أمامك مقدار الغرامات المفروضة على السيارة مباشرة.

كما يتم بعد ذلك تحديد طريقة الدفع المناسبة.

كما يجب بعد ذلك اختيار خانة دفع الغرامة.

ثم قم بعد ذلك بإدخال كافة البيانات المتعلقة بطريقة السداد، كما يجب أن تكون شاملةً تفاصيل بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصرفي.

كما يشترط تأكيد صحة حسابك الفردي وتفويض الخصم التلقائي للمدفوعات.

الوثائق المطلوبة لتسديد غرامات المرور بالرقم الألماني 2024

يوجد بعض الوثائق اللازمة لتسديد غرامات المرور بالرقم الألماني 2024، ومن هذه الوثائق ما يلي: