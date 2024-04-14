الشروط والمستندات من أجل التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت الجزائر 2024

مازال الاهتمام الجزائري كله منصب على منحة المرأة الماكثة بالبيت وكافة الشروط والضوابط الخاصة بها، وذلك من أجل الاستفادة بالدعم الحكومي الذي أعلن عنه في بداية العام الجاري، ومن المفترض أن توفر هذه المنحة دخل مالي شهري ثابت للسيدات اللاتي لا يمتلكن أي مصادر دخل، وذلك بهدف توفير لهن حياة كريمة.

منحة المرأة الماكثة بالبيت

هل ترغبين في التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت؟ حسنًا عليك أن تعي أن عملية التسجيل بالكامل تتم بشكل إلكتروني عن بعد وذلك من خلال الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل وباتباع الخطوات التالية:

أولًا: عليك الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل من هنا.

ثانيًا: سجلي الدخول إن كان لديك حساب بالفعل على الوكالة، أو قومي بإنشاء حساب جديد.

ثالثًا: توجهي إلى أيقونة “منحة المرأة” ومن ثم اضغطي عليها.

رابعًا: عليك استكمال البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل.

خامسًا: عليك رفع المستندات اللازمة للتسجيل والتي تشمل؛ بطاقة الإقامة، صورة من بطاقة الهوية الوطنية، شهادة الميلاد، صورة من المؤهل الدراسي، صور شمسية حديثة، ما يثبت عدم وجود عمل أو مصدر دخل، صح بريدي، للمطلقة التقديم بشرط وجود حكم محكمة نهائي بالطلاق، ويمكن أيضًا للأرامل التقديم في حالة وجود شهادة وفاة للزوج.

سادسًا: عليك الموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيرًا: اضغطي على إرسال لاستكمال طلبك، وعادة ما تستغرق عملية دراسة الطلب أسبوعين.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

جديرًا بالذكر أن الحكومة الجزائرية حددت عدد من الشروط التي لابد أن تتقيد بها الراغبات في التسجيل في المنحة وتلك الشروط هي: