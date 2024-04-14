هاتف يقضي على الأيفون.. عودة أخطر موبايل هيصدم العالم بأرخص سعر وبأعلى إمكانيات!.. اعرف التفاصيل دلوقتي

في ظل ما يتم صدوره من نسخ جديدة ومعدلة للهواتف الأكثر طلبًا حول العالم، قامت شركة أوبو بالكشف عن ستا هاتفها الجديد وهو OPPO Reno 11F الأكثر جاذبية والأقل تكلفة، ليكون في السوق المصري وبمختلف المحلات، حتى يتمكنوا من الحصول عليها والإستمتاع بالمواصفات التي يوفرها الهاتف، ليكون بديلاً قويًا عن أغلى الهواتف الأخرى، وفي السطور التالية نكشف لكم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف OPPO Reno 11F

من أبرز مواصفات هاتف OPPO Reno 11F الجديد واكثر تميزًا بين هواتف جيله ما جاء على النحو التالي:-

وصل وزن الهاتف تقريبًا إلى 177 جرام.

في حين أن سُمك الهاتف يكون 7.6 مللي.

إضافة إلى أن الهاتف مقاوم للماء والغبار.

وصل مقياس الهاتف إلى 6.7 بوصة.

الهاتف يعمل بمعدل تحديث 120 هيرتز.

كما تصل حجم السطوع لـ 1100 شمعة.

الهاتف يدعم معالج ميدياتك وبتكنولوجيا 6 نانو مع توفر ذاكرة تخزين من نوع UFS 1.

يمتلك الهاتف بصمة الإصبع المتواجدة أسفل الشاشة.

الهاتف يكون بمساحة تخزين تبلغ 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

كما أن الهاتف يعمل بنظام تشغيل Android 14.

تصل بطارية الهاتف إلى 5000 مللي أمبير.

قدرة الشحن السريع للهاتف تبلغ نحو 67 وات.

يمكنك شحن الهاتف بالكامل في 45 دقيقة.

الهاتف يمتلك أعلى الكاميرات الخلفية والأمامية.

سعر OPPO Reno 11F

وصل سعر هاتف OPPO Reno 11F ذات النسخة 256 جيجا و8 جيجا رام بسعر يبلغ 12700 جنيه مصري، مع توفر كارت ميموري لزيادة المساحة.