احجز من بيتك وانت قاعد.. طريقة حجز البطاقة الوطنية في العراق2024 وما هي الشروط المطلوبه

يسعى العديد من الأفراد في كافة أنحاء العراق للعثور على الموقع الإلكتروني الخاص بإجراءات تسجيل البطاقة الوطنية الموحدة داخل البلاد للسنة الجديدة 2024، يتم استخراج بطاقة الهوية الوطنية الموحدة في العراق لعام 2024 بطريقة إلكترونية، وتستخدم لتثبيت الهوية الوطنية في العراق، وقدمت الحكومة هذه الخدمة؛ لتوفير الوقت والراحة للمواطنين الذين لا يستطيعون زيارة المكاتب التي تصدر هذه البطاقات، وذلك في إطار سعى الحكومة العراقية إلى تحويل جميع الخدمات المقدمة للمواطنين إلى خدمات رقمية.

شروط الحجز لاستخراج البطاقة الوطنية 2024 في العراق.

بعد أن وضحنا الطريقة للحصول على رابط حجز البطاقة الوطنية للعام 2024، سنقوم الآن بذكر وشرح المستندات والأوراق المطلوبة لإنهاء إجراءات الحجز، وهي كما يلي:

يجب ان يكون المواطن عراقي الجنسية.

يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب من الضروري أن يقوم المتقدم بإعداد كافة الأوراق الثبوتية والبيانات اللازمة للتقديم، وذلك يشمل استمارة الطلب التي ينبغي أن تكون مكتوبة بخط اليد ومعبأة بالكامل.

ينبغي على الشخص الذي قام بالحجز أن يحرص على الحضور في الوقت المحدد بين الساعة الحادية عشر صباحًا والساعة الخامسة عصرًا.

يجب عليه التأكد من صحة كافة البيانات الأساسية المُدرجة في نموذج الحجز الإلكتروني.

على من يريد دفع 5000 دينار عراقي كرسوم تحصّلها جهة المحاسبة لقاء الحصول على بطاقة الهوية الوطنية الموحدة.

رابط حجز البطاقة الوطنية 2024

لقد أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن رابط لحجز البطاقة الهوية الوطنية لعام 2024؛ ليتمكن المواطنون من طلبها بسهولة، ولإتمام عملية الحجز، يجب على المواطنين اتباع خطوات الآتية: