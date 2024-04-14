موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445 وزارة التربية والتعليم تعلن رسمياً

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445، لقد بدأ الكثير من الطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية بالبحث المكثف عن موعد الاختبارات، وينشغل الطلاب بالموعد من أجل الاستعداد إلى ترتيب المواعيد ومذاكرة المواد المقررة عليهم من أجل الحصول على أعلى الدرجات، حيث كشفت وزارة التربية والتعليم عن المدة الزمنية المتبقية للعام الدراسي الجاري وقامت الوزارة بإعتماد مواعيد الاختبارات وفقاً للتقويم الدراسية،

كما هناك بعض الضوابط والإجراءات الأمنية والوقائية المشددة تسعى لتنفيذها وزارة التربية والتعليم لمرور فترة الاختبارات بدون أي عوائق، وتسعى الوزارة لكي تخلق أجواء هادئة داخل اللجان المدرسية لكي يزداد تركيز الطلاب أثناء حل الأسئلة، واليوم عبر التقرير التالي نتعرف معاً على موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445.

موعد اختبارات الفصل الدراسي الثالث 1445

هناك أكثر من 6 مليون طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية ينتظرون انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثالث بفارغ من الصبر انتهاء السنة الدراسية والانتقال إلى مرحلة جديدة، وقد بدأ العد التنازلي على عقد اختبارات الفصل الدراسي الثالث لجميع المراحل التعليمية الابتدائي والإعدادي والثانوي جميع المدن السعودية، وسوف تعقد الامتحانات بشكل رسمي بدايةً من يوم الأحد الموافق 21 من أبريل 2024 و 12 من شوال 1445 وتستمر الاختبارات حتى يوم الخميس الموافق 25 من أبريل 2024 وسط إجرءات مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب.

موعد إجازة نهاية العام الدراسي 1445

يحصل الطلاب على إجازة مطولة قبل عقد الاختبارات النهائية لكي يكون هناك الوقت الكافي للمذاكرة والتركيز لتحقيق أعلى معدلات النجاح، تنتهي إجازة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 14 من أبريل الجاري وتبدأ الدراسة لمدة أسبوعين، ثم يحصل الطلاب على إجازة مطولة 2 من مايو 2024، وبعد انتهاء الإجازة وعقد اختبارات الفصل الدراسي الثالث تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي 10 من يونيو 2024 و 14-14-1445.