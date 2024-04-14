في إطار تحليل حركة الأسواق المالية وتحديد سعر صرف العملات العالمية، يظل الاستقرار أو التغير في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم في تعاملات الأحد 14-4-2024 المصري موضوع اهتمام للعديد من الأفراد والمستثمرين. وفي تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024، سجل استقرار في سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم

تتأثر حركة سعر العملات بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، مما يجعل من المهم متابعة تطورات الأسواق بانتظام لفهم الاتجاهات السائدة، وبالنظر إلى استقرار سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم، يمكن للمستثمرين والأفراد الذين يجريون عمليات تبادل العملات أن يستمتعوا ببيئة مالية مستقرة ومواتية لإجراء عملياتهم التجارية بكل ثقة.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم في البنوك المصرية

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.94 12.98

سُجِلَ متوسط سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 12.94 جنيه للشراء و12.98 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.95 12.97

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 12.95 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك مصر

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.96 12.97

سُجِلَ سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.96 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.91 12.96

سُجِلَ سعر الدرهم الإماراتي في البنك التجاري الدولي 12.91 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بنك القاهرة

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.91 12.96

سُجِلَ سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 12.91 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.81 13.01

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.81 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.91 12.96

سُجِلَ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الإسلامي 12.91 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.90 12.97

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قطر الوطني نحو 12.90 جنيه للشراء و12.97 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.67 12.96

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك المصرف المتحد نحو 12.67 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الدرهم الإماراتي 12.99 13.03

بلغ سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 12.99 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.