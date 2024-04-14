300 دينار فوري social.gov.tn ما طريق التسجيل في منحة تونس للمحتاجين؟.. وزارة الشؤون الاجتماعية ترد

أطلقت الحكومة التونسية مؤخرًا منحة لجميع المواطنين الأقل دخلاً في العديد من المحافظات، بما تصل قيمة المنحة المقدرة نحو 300 دينار تونسي، إضافة إلى أن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المسجلين والمقبولين في هذه المنحة، ويمكنك التسجيل في المنحة إلكترونيًا، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية التسجيل في منحة تونس 300 دينار

يمكنك التسجيل في منحة تونس عبر الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس.

بعدها يتم البيانات المطلوبة.

إدخال رقم الهوية الساري.

إضافة رقم المرور.

ومن ثم يتم الذهاب إلى المنحة.

ملء النموذج المطلوب.

إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب الحصول على المنحة.

التأكد من جميع المعلومات والوثائق التي تم إدخالها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الضغط على زر “إرسال”.

ما هي شروط منحة 300 دينار تونس؟

جاءت أبرز شروط التسجيل في منحة 300 دينار تونس، وفقًا للأتي:-