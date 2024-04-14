رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

تم تصميم إمكانيات في مركز التكنولوجيا الحديث بالعراق تتيح صدور البطاقة الوطنية الموحدة بطريقة إلكترونية عن طريق تعبئة نموذج خاص بطلب البطاقة, كما يمكن الحصول على هذا النموذج من مكاتب النسخ المتخصصة بسعر يتراوح من ألف إلى خمسة آلاف دينار عراقي, يجب إدخال بيانات مثل الإسم الأول، واسم العائلة، وتاريخ الميلاد ومعلومات أخرى لذلك سوف نشرح لكم كيفية إصدار وحجز البطاقة الوطنية الموحدة وإعداد الملف الخاص بذلك.

اجراءات حجز بطاقة الهوية الوطنية المتحدة في العراق لعام 2024

يتم تسجيل طلب الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة في العراق إلكترونياً من خلال اتباع الإجراءات الآتية:

في الخطوة الأولى يقوم الشخص بزيارة مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

بعد ذلك تقوم بإجراء عملية الدخول وذلك بكتابة رمز التأكيد أو الكود المنغمش الذي يظهر لك.

بعد ذلك يتم الإطلاع على القوانين واللوائح الخاصة بعملية حجز البطاقة، وتتم عملية اختيار الحجز الإلكتروني للبطاقة الوطنية الموحدة.

يتم اختيار الخيار المتعلق بالبطاقة الوطنية الموحدة بالضغط عليه.

يجب عليكم إكمال الخانات المحددة بمعلومات مثل الإسم الكامل و تاريخ الميلاد و وضعك الإجتماعي النوع الجنسي وغيرها من المعطيات المطلوبة.

بمجرد الإنتهاء من إدخال كل المعلومات المطلوبة، افحصها للتأكد من دقتها، وبعد ذلك انتقل إلى القسم المخصص لجدولة المواعيد.

قم بإدخال رقم هاتف خاص بك بعدها اضغط على تبويب تأكيد الحجز الخاص بالبطاقة.

ملف حجز البطاقة الموحدة في العراق

من الضروري للحصول على البطاقة أن يكون المستفيد متواجداً داخل العراق دائما.

يجب أن يكون عمره لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

يجب أيضاً أن يحمل الشخص شهادة تثبت خدمته العسكرية أو حصوله على إعفاء منها، وتتكون الوثائق المطلوبة للإصدار من: