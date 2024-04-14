 سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم في تعاملات الأحد 14-4-2024

في ظل التحديات الاقتصادية المتعددة التي تواجه العديد من البلدان حول العالم، يظل تحديد سعر صرف العملات أمر حيوي لاستقرار الأسواق المالية وتسهيل عمليات التجارة الدولية، وفي هذا السياق، يشكل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري محور اهتمام كثير من الناس، حيث يبحثون بانتظام عن آخر المستجدات في تحركات هذا السعر.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.67 12.71

في البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر الريال السعودي عند 12.67 جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.67 12.70

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك مصر

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.67 12.70

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر عند 12.67 جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.60 12.69

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 12.60 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك العربي الأفريقي الدولي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.34 12.72

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12.34 جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.38 12.67

سجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 12.38 جنيه للشراء و12.67 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك فيصل الإسلامي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.62 12.69

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 12.62 جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء (جنيه) بيع (جنيه) الريال السعودي 12.72 12.77

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 12.72 جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد