الفرخة بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في البورصة والاسواق المحلية || سعر كارتونة البيض

حققت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في مصر انخفاضاً، وذلك عقب الانخفاض الذي سجلته قبل عيد الفطر المبارك حيث إنه في الفترات الأخيرة قد حدثت تغييرات كثيرة في الأسعار، وكان هذا بناء على الظروف الاقتصادية، وذلك داخل كل من البورصة وفي الشركات والمحلات التجارية أيضاً التي تتعامل مع المستهلك بصورة مباشرة.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

جاءت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 14 أبريل 2024 مختلفة عن الأسعار التي رصدت بالأمس على أساس التعاملات الأخيرة، حيث انخفضت أسعار جميع أنواع الدواجن البيضاء والساسو والبلدي، وكذلك سعر البيض الأبيض والأحمر والبلدي، وتختلف أيضاً الأسعار فيما بينها اختلافات بسيطة باختلاف البورصة أو المحل التجاري الذي يتم التعامل معه، وترجع أهمية متابعة الدواجن إلى كونها من أهم الثروات البروتينية في مصر.

سعر الدواجن والبيض اليوم الأحد

وفقا لما سجلته بورصة الدواجن في الساعات الأخيرة، فقد وردت الأسعار كما يلي: