“زيادات بالكوم” استعلام رواتب الموظفين في العراق بزيادة 500 ألف دينار 2024 الزيادة نزلت

لم يتبق سوى أيام قليلة على صدور رواتب الموظفين في العراق، التي ينتظرها شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية، حتى أن وزارة المالية تقوم بإرسال الجداول التي تشمل الدرجات الوظيفية برواتبها إلى مصرف الرافدين والرشيد، للعمل على توزيعها بالزيادات التي يتم تطبيقها، مع مراعاة بأن الزيادة تختلف من موظف إلى أخر وفقًا للدرجة الوظيفية.

قائمة رواتب الموظفين في العراق

وأكدت وزارة المالية العراقية، أن رواتب الموظفين جاءت بزيادة بلغت 150% لتشمل جميع الدرجات الوظيفية عدا الثلاثة درجات وهم العاشرة والتاسعة والثامنة، التي بلغت زيادة رواتبهم نحو 200%، ولذا فإن الموف الذي يحصل على راتب 250 ألف دينار عراقي، يكون بعد الزيادة نحو 750 الف دينار عراقي، أي بفارق زيادة يبلغ تقريبًا 500 ألف دينار عراقي، يتم العمل على صرفها مع الراتب الأساسي.

كيفية الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب الموظفين في العراق، كما يلي:-