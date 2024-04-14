لا تفوتك الحلقات.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على الأقمار الصناعية لمتابعة حصرية للمسلسلات

ضمن الترددات التي يبحث عنها متابعي التلفاز والقنوات الفضائية هي تردد قناة الفجر الجزائرية، والتي واحدة ضمن القنوات التي تقوم بنقل محتوى تلفزيوني على شاشتها، سواء من خلال القمر الصناعي نايل سات أو عبر الناقل عرب سات، وهي ناقلة لعدد من المسلسلات التركية منها قيامة عثمان وصلاح الدين الأيوبي، ونوضح لكم التردد الخاص بالقناة وكيفية استقباله.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

بعد إعلانها الرسمي عن نقل باقة من المسلسلات التركية والتي ضمنها مسلسل المؤسس عثمان وأيضًا الفاتح صلاح الدين الأيوبي، وهذه المسلسلات تاريخية ويتم عرضه على شاشتها باللغة العربية بعد ترجمتها، وتعرض القناة باقة أيضًا من المسلسلات على شاشتها متنوعة، وللراغبين في متابعة محتوى القناة على الشاشة، عليه تثبيت التردد من خلال الإحداثيات التالية:

نايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: الأفقي.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

معدل الرمز: 27500.

عرب سات

تردد القناة: 11034.

استقطاب: رأسي.

تصويب الخطأ: 6/5.

ترميز: 5000.

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

خلال دقائق بسيطة يمكن تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية أو أي قناة أخرى وعلى أي قمر صناعي سواء عرب أو نايل سات، وتلك الخطوات على النحو التالي: