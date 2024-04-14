الفطير المشلتت بقا في الطاسة انسي الفرن! بمكونات سهلة موجودة كلها في البيت

يعتبر الفطير المشلتت من الأطباق الشعبية التي يشترك في تناولها الكثير، وقد يواجه البعض متاعب في إعداد هذا الصنف من الفطائر، لكن لا تعتلو هم بعد اليوم سوف نوفر لكم المساعدة في تحضير الفطير المشلتت بخطوات واضحة وباستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل مطبخ لهذا، سوف نقدم لكم طريقة تحضير الفطير في الطاسة للحصول على فطير شهي لا يقاوم تابعو معي أحبائي السطور القادمة للكشف عن جميع الخطوات والتفاصيل.

مكونات الفطير المشلتت في الطاسة

تحتوي هذه الوصفة على ما يكفي لصنع عشر فطائر، ولكن يمكنك زيادة أو تقليل الكميات وفقا لرغبتك سوف نوضح لكم الآن المكونات اللازمة لإعداد الفطير المشلتت على النحو التالي:

مقدار 3 أكواب ونصف الكوب من الدقيق المستخدم لتحضير الفطائر والمخبوزات.

رشه ملح.

كوب من ماء فاتر.

100 جرام زبدة سايحة.

طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة

اذا كنتي تريدين أن تقومي بتحضير فطير مشلتت شهي، فيلزمك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي: