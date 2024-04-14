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الفطير المشلتت بقا في الطاسة انسي الفرن! بمكونات سهلة موجودة كلها في البيت
يعتبر الفطير المشلتت من الأطباق الشعبية التي يشترك في تناولها الكثير، وقد يواجه البعض متاعب في إعداد هذا الصنف من الفطائر، لكن لا تعتلو هم بعد اليوم سوف نوفر لكم المساعدة في تحضير الفطير المشلتت بخطوات واضحة وباستخدام مكونات بسيطة موجودة في كل مطبخ لهذا، سوف نقدم لكم طريقة تحضير الفطير في الطاسة للحصول على فطير شهي لا يقاوم تابعو معي أحبائي السطور القادمة للكشف عن جميع الخطوات والتفاصيل.
مكونات الفطير المشلتت في الطاسة
تحتوي هذه الوصفة على ما يكفي لصنع عشر فطائر، ولكن يمكنك زيادة أو تقليل الكميات وفقا لرغبتك سوف نوضح لكم الآن المكونات اللازمة لإعداد الفطير المشلتت على النحو التالي:
- مقدار 3 أكواب ونصف الكوب من الدقيق المستخدم لتحضير الفطائر والمخبوزات.
- رشه ملح.
- كوب من ماء فاتر.
- 100 جرام زبدة سايحة.
طريقة عمل الفطير المشلتت في الطاسة
اذا كنتي تريدين أن تقومي بتحضير فطير مشلتت شهي، فيلزمك اتباع بعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:
- ابدئي بإحضار وعاء ملائم وضعي فيه الدقيق والملح وقومي بخلطهما معًا.
- بعد ذلك أضيفي الماء تدريجيا أثناء العجن بيديك حتى تتكون لديك عجينة طرية ومتجانسة.
- الآن قومي بتغطية العجين واتركيه قليلًا ليرتاح.
- افردي العجين على سطح مرشوش بالطحين بشكل مستطيل.
- ثم ادهنيه بكمية مناسبة من الزبدة وقومي بلف المستطيل كرولة.
- بعد ذلك قطعي الرول إلى قطع متساوية وافردي كل قطعة وادهنيها جيدًا بالزبدة، ثم أغلقيها من الأطراف.
- اتركي العجين مدة كافية ليرتاح مجددًا، وهذه خطوة حيوية حيث أنها تساهم بشكل كبير في تشكيل الفطير.
- سخني طاسة على النار، وحين تصبح حارة، افردي قطعة العجين فيها.
- اغلقي المقلاة واتركيها لخمس دقائق.
- اقلبي الفطير واغلقي المقلاة مرة أخرى، ثم أخرجيه حين يصير لونه ذهبيا.
- استمري بتكرار هذه العملية حتى تنتهي الكمية بالكامل.