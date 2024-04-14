الاسماء نزلت!.. استخراج كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 محافظات العراق بأكملها

أصبح يبحث بكثرة عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، بعد أن تأخرت بشكل كبير، وظن البعض أن الأسماء تم نزولها عبر الموقع الرسمي لمظلتي، إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تؤكد أي بيانات تُفيد بصدور الوجبة الجديدة، ولذا فإنه من المتوقع صدورها في الأيام القليلة، وعقب إعلان الوزارة لذلك، حتى يتمكن جميع المستفيدين من معرفة الأسماء التي تم قبولها في هذه الوجبة.

عرض أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

تتمثل أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

ان تتوجه لمنصة مظلتي مباشرة.

ثم تقوم بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الساري.

القيام بتحديد الوجبة والمحافظة المقيم بها المواطن.

ثم يتم إدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

لتتمكن من الإطلاع على كافة الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

ولجميع المستفيدين الجدد الراغبين في التسجيل ببرنامج الرعاية الاجتماعية، والحصول على الدعم المقدم، يُرجى اتباع الشرط المتمثلة في التالي:-