قشور الموز كنز في البيت اوعي ترميه هتقضي على التجاعيد وتفتح البشرة 10 درجات

قشور الموز كنز بالمنزل يخلص البشرة من التجاعيد ويجعلها ناصعة البياض في أسرع وقت، وهي من المواد الطبيعية التي تجعل البشرة مشرقة وجميلة، وتفتيح المناطق الداكنة بالجسم، تعمل على إزالة علامات الشيخوخة المبكرة التجاعيد نهائياً، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض الجلدية لأنه يحتوي على بعض الفيتامين العناصر الطبيعية التي تحافظ على سلامة وصحة الجلد، سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل ماسك قشور الموز السحري لتفتيح البشرة والقضاء على التجاعيد.

مكونات عمل ماسك قشور الموز

يحتوي الماسك على مكونات طبيعية تساعد في تفيح البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

قشور الموز

ملعقة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك قشور الموز لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر طبق ونضع به النشا، والزبادي، وماء الورد ونقلبهم مع بعض. نقوم بغمس قشور الموز في الخليط، ثم ندلك الوجه بحركة دائرية لمدة خمس دقائق. يترك الماسك على البشرة لمدة 25 دقيقة حتى يجف تماماً. بعد ذلك يشطف جيداً بالماء الفاتر، ثم نقوم بدهن الوجه بقليل من زيت اللوز المر. ضعي الماسك على بشرتك مرة واحدة كل صباح حتى تحصلي على بشرة مشرقة ونضرة مثل ملكات الجمال.

فوائد قشور الموز للبشرة

تحتوي قشور الموز على العديد من الفوائد الرائعة حيث تعمل على تفتيح لون البشرة ومنحها النعومة والحيوية في أسرع وقت، وهي تحتوي على عناصر طبيعية تساعد في توحيد لون البشرة والقضاء على التجاعيد المبكرة وعلامات تقدم العمر، وتعمل على حماية البشرة من الأشعة الشمس الضارة، وتساعد في علاج جفاف البشرة، وتقضي على البثور السوداء والنمش والكلف للأبد.