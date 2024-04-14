نظام نور تسجيل الطلاب للمرحلة الابتدائية 1446 والشروط المطلوبة للتسجيل

الشغل الشاغل الآن الذي جعل معدلات البحث ترتفع هو موعد نظام نور تسجيل الطلاب للمرحلة الابتدائية 1446 لأن وزارة التربية والتعليم السعودية أعلنت رسمياً عن تفعيل رابط تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي القادم، وبعد فترة قصيرة تبدأ اختبارات نهاية العام الدراسي ولذلك يستعد الآباء والأمهات لتسجيل أبنائهم في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال لحجز المقاعد الأولى واختيار الرغبات المناسبة في المدارس الأقرب من محل السكن الخاص بالطالب،

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية عدة ضوابط وشروط قبول الطلاب المستجدين في السنة الدراسية الأولى، ولذلك البحث عن نظام نور مرتفع للغاية لأنه يعد من المواقع الرسمية التي تتيح لولي الأمر التسجيل إلأكتروني بكل سهولة، لذا ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف سوياً على رابط نظام نور تسجيل الطلاب للمرحلة الابتدائية 1446.

نظام نور تسجيل الطلاب للمرحلة الابتدائية 1446

عملية تسجيل المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مازالت مستمرة حتى الآن وقد تم فتح التسجيل في شهر رمضان بدايةً من يوم الأثنين الموافق 25 من مارس 2024 على أن تستمر فترة التسجيل حتى يوم الخميس الموافق 2 من مايو المقبل 2024 وتتم عملية التسجيل بالخطوات التالية:.

أولاً يرجى الدخول على الموقع نظام نور. تسجيل بيانات الدخول اسم المستخدم كلمة المرور ورمز التحقق. الضغط دخول. اختيار تسجيل المرحلة الابتدائية. إضافة البيانات المطلوبة ورقم الهوية الوطنية لولي الأمر. الضغط على طباعة الاستمارة. ثم إرسال الطلب.

شروط وضوابط قبول طلاب المرحلة الابتدائية

بالضوابط والشروط التي حددتها وزارة التربية والتعليم السعودية يتم قبول طلب التسجيل ومراجعته وتأتي الشروط المعلن عنها ضمن اللائحة الجديدة على النحو التالي