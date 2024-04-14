كشوفات مظلتي spa.gov.iq اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لم تُقصر حكومة العراق يومًا في دعمها المستمر لجميع المواطنين، ومن أبرز هذه البرامج الداعمة للعديد من الأشخاص، هو برنامج الرعاية الاجتماعية التي يُساهم بشكل كبير في تحسين الحياة المعيشية للشخص المتقدم، فضلاً تحسين الأوضاع الاقتصادية، هذا وأن البرنامج يمكنك التقديم فيه وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط الهامة، كما يمكن الإطلاع على الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

كشوفات مظلتي الرعاية الاجتماعية

يمكنك استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور صدورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة الخاصة بذلك.

القيام بإختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم إدخال بيانات الشخص المستفيد في الخانات.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من عرض كافة الكشوفات المعنية بطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية.

عرض الرعاية الاجتماعية عبر مظلتي

يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بالوجبة السابعة في العراق عبر منصة مظلتي التي تعد من أكثر المنصات الإلكترونية وأهمها طلبًا، لكي تُساهم بشكل كبير في توفير كل ما يحتاج إليه المواطن، من تقديمه في البرنامج والعمل على الإستعلام على الوجبات التي يتم صدورها إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان مما توفر الوقت والجهد اللازم على الجميع.