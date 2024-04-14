“رسميًا” الشرقية للدخان: ارتفاع أسعار السجائر اليوم لهذا المبلغ لتِلك الأنواع.. بطلها أحسن لصحتك ومحفظتك

تم الإعلان رسميًا عن ارتفاع أسعار السجائر اليوم، وهذا ما جعل المدخنين والتجار يتساءلون عن سعر العلبة بعد تطبيق الزيادة الفعلية، بل ويرغب البعض بالتعرف على الشركات التي قامت برفع أسعار السجائر الخاصة بها، وذلك لأنه ليس بالتأكيد تم رفع كل الأنواع، فدعونا نوضح لكم الشركات التي رفعت أسعارها وكم العلبة بعد الزيادة، فكونوا معنا.

ارتفاع أسعار السجائر اليوم

بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل رسمي، يبدأ من اليوم الأحد الرابع عشر من شهر أبريل التطبيق الرسمي للأسعار بعد رفعها، حيث قامت الشرقية للدخان برفع الأسعار بقيمة ما بين 2.5 جنهي مصري وحتى 5 جنيه، حيث ارتفعت الأسعار تقريبًا من مبلغ 30 جنيه مصري إلى مبلغ 34.50 جنيه مصري، وجاءت الأسعار بعد الارتفاع على النحو التالي:

علبة بوكس 10 بسعر 24.5 جنيه مصري.

سعر كليوبارا كينج سايز بسعر 34.5 جنيه مصري.

علبة كليوباترا سوفت كوين بسعر 34.5 جنيه مصري.

بلمونت أو بوسطن بسعر 34.5 جنيه مصري.

الكليوباترا الأبيض والألوان بسعر 34.5 جنيه مصري.

كليوباترا سوبر بسعر 34.5 جنيه.

المونديال السيلفر والأزرق والأحمر بسعر 34.5 ج.

مونديال سويتش وكلبوبترا بلاك وموتسيان سوبر بسعر 34.5 جنيه مصري.

باري مال أو فايسوري بسعر 55 جنيه مصري.

كيلو مسخن بسعر 55 جنيه مصري.

سبب ارتفاع أسعار السجائر اليوم

ووفقًا لما صرحه الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان فإن سبب هذه الزيادة هو مواجهة الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الخام، حيث يتم استيرادا بالعملة الأجنبية وبعد رفع الدولار والتحرك بشكل رسمي في الأسواق، تم رفع أسعار السجائر لزيادة أسعار المادة الخامة المصنعة لها، وبالتالي جاءت الزيادة لمعظم الأنواع وليس نوع واحد فقط.