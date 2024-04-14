شوف اسمك حالاً.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 الوجبة الأخيرة عبر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

ضمن عمليات البحث المرتفعة خلال هذه الفترة كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 لأن هناك دفعة جديدة أعلنت عنها وزارة العمل الفترة الماضية وأكدت أن يكون هناك استفادة كبيرة للمتقدمين من فئات الاستحقاق حسب الشروط المعلن عنها، وحسب تصريحات الدكتور أحمد خلف السومري رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أن الدولة تبذل مجهود كبير من أجل رفع العبء عن الأسر العراقية الفقيرة ومساعدتهم بشتى الطرق لكي يحصلون على الدعم النقدي بصورة منتظمة،

كما هناك دعم نقدي يندرج تحت خدمات الرعاية الاجتماعية ويحصل عليه الألف من الأسر العراقية بشكل شهري، ولن تقتصر الحكومة هذه الخدمات بل تقدم مساعدات علاجية ومساعدات غذائية والسعي دائماً لتحسين ظروف المعيشة والقضاء على الفقر والجوع، تابعوا معنا للإطلاع على كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024.

كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

تزف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أخبار سعيدة المتقدمين الدفعة السابعة، وأكدت أن عمليات إعلان الكشوفات ورفعها على الموقع تتم قريباً جداً خلال الأيام القليلة القادمة، وهذا جاء بعد التأكد التام من اقتراب انتهاء استخراج المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية وإنهاء البحث الاجتماعي للأسر المتقدمة، وسوف يصل عدد المستفيدين 70 ألف مستفيد، عملية صرف المستحقات تستغرق نحو 10 أيام ويتم وضع جدول الصرف حسب كل محافظة لمنع التكدس، والكشوفات بالاسماء يتم تحميلها عبر بوابة الحكومة وزارة العمل ومنصة مظلتي وهذا ما نوضحه لحضراتكم في الفقرات التالية.

رابط و خطوات الاستعلام عن الوجبة الأخيرة