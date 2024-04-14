شروط فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري 2024

البنك الأهلي المصري، كواحد من المؤسسات المالية الرائدة في مصر، يقدم خدمة فتح حسابات بالعملات الأجنبية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري خدمة مصممة لتسهيل عمليات التحويل النقدي الدولية وتمكين العملاء من شراء شهادات ادخار بالعملات الأجنبية، إليك أبرز شروط فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري، والمتطلبات لفتح حساب بالدولار في البنك الأهلي.

شروط فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري

فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري يتطلب مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب على العملاء توافرها لإتمام العملية بنجاح، إليك تفصيل هذه الشروط:

يجب توفير رصيد لفتح الحساب يبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملات الأخرى.

للبالغين، يلزم تقديم بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

للقصر، يجب تقديم شهادة ميلاد رسمية.

قد يطلب البنك من العملاء البالغين تقديم إثبات مهنة لإكمال عملية فتح الحساب.

تطبق البنوك أسعار فائدة موحدة ومحددة على حسابات التوفير بالعملات الأجنبية، وهي سارية لكل من المواطنين والمقيمين الأجانب.

إجراءات فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري

إذا كنت ترغب في فتح حساب بالدولار الأمريكي لدى البنك الأهلي المصري، فإليك الشروط والرسوم التي يجب معرفتها قبل بدء العملية:

يتطلب البنك الأهلي المصري توفير رصيد ابتدائي لا يقل عن 200 دولار أمريكي لفتح الحساب. يجب على العميل دفع رسوم فتح الحساب التي تبلغ 36 جنيه مصري هذه الرسوم تغطي تكاليف الدمغة والإجراءات الإدارية اللازمة لإنشاء الحساب. يطلب من العميل دفع رسوم دورية بقيمة 3 دولار كل ثلاثة أشهر للحفاظ على الحساب نشطا.

خطوات فتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري

ينصح بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي المصري لبدء عملية فتح الحساب.

إحضار وثائق الهوية الرسمية مثل جواز السفر أو البطاقة الشخصية.

تقديم أي مستندات إضافية قد تطلبها البنك وفقا للوائح المصرفية.

ملء نموذج فتح الحساب بدقة، وتقديم كافة التفاصيل المالية والشخصية المطلوبة.

سداد رسوم فتح الحساب وتأكيد دفع الرسوم الدورية عند اللزوم.

بمجرد الموافقة على الطلب وتأكيد تلبية جميع الشروط، سيتم تفعيل الحساب ويمكنك البدء في استخدامه.

الوثائق المطلوبة لفتح حساب بالدولار في البنك الأهلي المصري

لفتح حساب بالدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من الوثائق الرسمية لإثبات الهوية والوضع المالي، فيما يلي تفصيل للمستندات المطلوبة: