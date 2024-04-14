رسميا تقدم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 شهر مايو 1445 + شروط الاستحقاق

أعلنت وزارة الموارد البشرية موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 والتي ينتظرها الجميع لما لبرنامج حساب المواطن من أهمية كبيرة في حياة جميع المواطنين السعوديين، ومن أجل ذلك تم تمديد برنامَج حساب المواطن مدة أخرى لأنه يمثل دورا مهما في مساعدة المواطنين الفقراء ومحدودة الدخل على أن يعيشوا حياة كريمة، ومن خلال الأسطر التالية نبين قرار الوزارة بشأن تقديم موعد الدعم وشروط الاستحقاق.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78

أعلنت وزارة الموارد البشرية رسميًا عن تقديم موعد صرف حساب المواطن الدفعة 78 شهر مايو 2024، حيث من المقرر أن يتم صرف حساب المواطن في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ولكن عند مصادفة يوم العاشر عطلة رسمية أو إجازة فإن وزارة الموارد البشرية تقوم حينها بتحديد يوم أخر حسب ما يتراءى لها، وحيث أن يوم العاشر في شهر مايو يصادف يوم جمعة وهو يوم عطلة رسمية، فد أعلنا الوزارة أن موعد صرف الدعم سيكون في يوم الخميس الموافق 9 مايو 2004.

شروط استحقاق الدفعة 78

تم إطلاق برنامَج حساب المواطن من قبل الحكومة السُّعُودية وزارة الموارد البشرية لمساعدة الأسر الأشد احتياجًا وتوفير الدعم الكافي لها الذي يضمن لها حياة كريمة، ولذلك يقوم البرنامَج بعمل مراجعة الاستحقاق جميع المستفيدين من الدعم شهريًا لكي يتأكد من استحقاقهم للدعم واستكمالهم للشروط التالية:

كون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في المملكة بشكل دائم.

ليس مقيمًا في دور الإيواء ولا السجون.

الدخل الشهري للأسرة أقل من الحد الأدنى المانع من الدعم.

جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين لدى البرنامَج صحيحة.

وبناء على هذه الشروط يعلن البرنامَج أهلية الاستحقاق للدفعة والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع البرنامَج للتأكد من استحقاقك للدعم لدفعة القادمة.