عاجل: الأرصاد العمانية تحذر من وقوع منخفض جوي يضرب مجموعة كبيرة من المناطق العمانية

أعلن مركز الأرصاد في عمان عن نشاط وتدفق خلايا رعدية متفاوتة الغزارة على بعض الأجزاء من محافظات مسقط و شمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والظاهرة و الداخلية، مع احتمال استمرار فرص هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانًا، وحذر المركز المواطنين بأخذ الحذر، كما وجه بعض الإرشادات التي يجب الالتزام بها في أثناء حالة سوء الطقس، واليكم في الأسطر التالية تفاصيل الخبر.

الطقس اليوم وغد في عمان

بدءًا من مساء اليوم تدفق السحب على محافظات سلطنة عمان، مع توقع فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة مصحوبة برياح هابطة نشطة أحيانًا على جبال الحجر والمناطق المجاورة، تصل إلى الذروة على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى والداخلية، كما بين مركز الأرصاد المناط التي من المتوقع هطول الأمطار عليها وهي:

حاليا 7:28 صباحاً

نشاط وتدفق خلايا رعدية متفاوتة الغزارة على اجزاء من محافظات مسقط و شمال الباطنة وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والظاهرة و الداخلية مع استمرار فرص هطول الأمطار المتفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً خلال الساعات القادمة بمشيئة الله. #منخفض_المطير pic.twitter.com/cw1J6iTtWP — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 14, 2024

مسقط.

شمال الباطنة.

جنوب الباطنة.

جنوب الشرقية.

شمال الشرقية.

الظاهرة.

الداخلية.

توجيهات مركز الأرصاد

كما دائما ما يوجه مركز الأرصاد بعض الإرشادات للمواطنين لتجنب حدوث اي ضرر ومنها ما يلي:

تابعوا تنبؤات الطقس وتحديثاتها من مصادر موثوقة.

استعدوا لانقطاع التيار الكهربائي.

تأكدوا من تأمين ممتلكاتكم الخارجية.

ضعوا خطة للتواصل مع أفراد العائلة والأصدقاء.

جهزوا حقيبة طوارئ تحتوي على الطعام والماء والإسعافات الأولية.

نشاط وتدفق خلايا رعدية ماطرة على محافظات مسقط وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والظاهرة واستمرار فرص الأمطار المتفاوتة الغزارة تكون رعدية أحياناً خلال الساعات القادمة بمشيئة الله. #منخفض_المطير pic.twitter.com/BW3zEKigGo — الأرصاد العمانية (@OmanMeteorology) April 14, 2024

في أثناء العاصفة فيوجه المركز المواطنين إلى التالي:

أبعدوا عن النوافذ والأبواب.

لا تحاولوا عبور الفيضانات.

لا تقودوا السيارة في الطرق المغمورة بالماء.

استمعوا إلى تعليمات المسؤولين.

كما يجب الانتباه إلى بعد العاصفة أن تجنب المناطق المتضررة، وأن نتواصل على الجهات المختصة للتبليغ عن أي ضرر.