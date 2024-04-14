مهلبية الفراولة أسهل تحلية بمكونات بسيطة

عندما نفكر في عمل تحلية سريعة لأطفالنا تكون مهلبية الفراولة هي الخيار الأمثل، فمكوناتها بسيطة ولن تكلفك الكثير كما أنها لذيذة المذاق ومحببة لكل أفراد الأسرة، وهي تتميز بمذاقها الرائع ومكوناتها البسيطة التي نجدها متوفرة في كل مطبخ، وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل مهلبية الفراولة بأبسط خطوات.

مكونات عمل مهلبية الفراولة

تتكون المهلبية من مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كيلو فراولة.

كوب إلا ربع سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

2 كوب ماء بارد.

المهلبية

لتر حليب. 8 ملاعق كبيرة نشا. كوب إلا ربع سكر. علبة قشطة. ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير مهلبية الفراولة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

نغسل نصف كيلو من الفراولة جيدًا ثم نقطعها إلى أجزاء صغيرة.

نضيف كوب إلا ربع من السكر على الفراولة المقطعة مع التقليب ثم ندخلها الثلاجة لمدة ساعة.

لتجهيز المهلبية نضع لتر من الحليب البارد في إناء عميق ثم نضيف 8 ملاعق كبيرة من النشا وكوب إلا ربع من السكر.

نقلب المكونات ثم نرفعها على النار مع التقليب المستمر ثم نضيف علبة من القشطة وملعقة صغيرة من الفانيليا أو ماء الورد.

نتابع التقليب حتى يبدأ الغليان ويثقل القوام، ثم نترك المكونات تغلي لمدة خمس دقائق على نار هادئة ونطفئ النار.

نوزع المهلبية في كاسات حتى ثلاثة أرباع الكأس ثم نتركها بحرارة المطبخ حتى تتماسك.

نخرج الفراولة من الثلاجة ونضيف عليها كوب من الماء ثم نرفعها على النار حتى الغليان.

نذوب ملعقتين كبار من النشا في كوب من الماء البارد ونضيفها على الفراولة مع التقليب المستمر.

طريقة تشكيل المهلبية

عندما يغلي الخليط نتركه على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق ثم نطفئ النار، ثم نوزع الفراولة على فوق طبقة المهلبية ونتركها تبرد بحرارة المطبخ ثم ندخلها الثلاجة حتى تتماسك وتصبح جاهزة للتقديم وتقدم بألف هنا.