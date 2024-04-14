طريقة عمل البسبوسة بالحليب بخطوات بسيطة وطعم مميز

البسبوسة بالحليب ، من أشهى وألذ أنواع الحلويات التي لها مذاق مميز ورائع، كما تعد طريقة تحضيرها من أبسط الطرق وهذه الطريقة من الطرق التي تجعل قوامها مرمل مثل محلات الحلواني، وهي من الطرق الناجحة التي تجعل الأمهات يقومون بتحضيرها في البيت بدل من شرائها، وهي من الحلويات التي تقدم في العديد من المناسبات من بينها الأعياد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط الخطوات لعمل البسبوسة بالحليب بخطوات سهلة وسريعة.

مكونات عمل البسبوسة بالحليب

لتحضير البسبوسة نحتاج إلي المكونات الآتية وهي كما يلي:-

كوب إلا ربع سكر. كوب إلا ربع سمنة. ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز. كوب إلا ربع حليب سائل. ٣ أكواب من السميد الوسط. ٣ ملاعق كبيرة من جوز الهند. ربع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. رشة من الفانيليا.

مكونات عمل الشربات

٢ كوب من السكر.

٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من السمنة البلدي.

طريقة العمل

خطوات تحضير البسبوسة بالحليب بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

نضع الحليب والسكر داخل وعاء ثم نضيف السمنة وعسل الجلوكوز، يوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب حتي تذوب المكونات وتختلط مع بعضها البعض. نطفئ النار ثم يترك الخليط حتي تهدأ حرارته. في وعاء عميق نضيف السميد وجوز الهند، ثم نضيف البيكنج بودر والفانيليا نقلب المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض. ثم نضيف خليط الحليب ونقلب المكونات حتي تتجانس مع عدم المبالغة في الخلط. يسكب الخليط في صينية مقاس ٣٠سم. ثم يزين الوجه بالمكسرات ثم تخبز في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية، حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.

طريقة عمل شربات البسبوسة

في وعاء قابل للطهي نضيف السكر والماء ثم نضع الوعاء على نار متوسطة حتي الغليان، عند بداية الغليان نضيف عصير الليمون ثم نقلب المكونات ونتركها تغلى لمدة عشر دقائق، نطفئ النار ونضيف ملعقة من السمنة البلدي، ثم نخرج البسبوسة من الفرن وتسقى بالشربات الساخن تترك حتي تتشرب الشربات، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.