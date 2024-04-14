“لحظة بلحظة” سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المصرية يحرز سعرا جديدا

شهد اليوم الأحد 14 أبريل 2024 استقرار في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك، ومن العوامل التي تساهم في تعزيز قيمة الجنيه المصري الصادرات المصرية، حيث إذا ارتفعت الصادرات المصرية، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري، وبالتالي ارتفاع قيمته مقابل الدولار.

ومن خلال موقعكم البديل الإخباري نبين لكم أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع أول تعاملات اليوم الأحد 14 أبريل 2024 في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

تعد السوق السوداء هي التي كانت تسيطر على تعاملات الدولار في الفترة الماضية، ولكن منذ أن تم تحرير سعر الصرف على الجنيه المصري، هذا القرار الذي جاء ما طليعة الشهر الماضي أدى إلى القضاء على السوق السوداء مما أدى إلى تحسن الاقتصاد ورجوع الأمور إلى نصابها، ومن الجديد بالذكر أن سعر الدولار تراجع في السوق السوداء منذ ذلك الحين ليسجل اليوم حوالى 48 جنيه لكل دولار.

سعر الدولار اليوم في البنوك

شهد اليوم الأحد 14 أبريل 2024 استقرار لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية على مستوى البنوك الحكومية والخاصة، حيث سجل اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الأسعار التالية: