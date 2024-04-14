أبسط طريقة لعمل القرص الفلاحي الطرية بخطوات سهلة وسريعة

القرص الفلاحي الطرية ، هي نوع من المخبوزات الشهية التي لها قوام ناعم وطري جداً، ويشتهر تحضيرها في مصر وتعد من الوصفات القديمة، كما تعد طريقة تحضيرها بسيطة وسهلة، وهي أيضا من المخبوزات الشهية التي تقدم على الإفطار مع الشاي أو الحليب فهي لها مذاق مميز ورائع، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات عمل القرص الفلاحي الطرية

لتحضير الوصفة نحتاج إلي المكونات الآتية:-

كيلو من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

مقدار ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السمنة.

ربع كوب من الزيت.

٢ ملعقة كبيرة من القشطة.

٢ كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من الخل.

طريقة العمل

خطوات تحضير القرص الفلاحي الطرية سهلة وبسيطة وهي كما يلي:-

في البداية نضيف الخل إلي الحليب ونقلب المكونات جيدا ثم نترك الخليط جانبا. ثم نضيف الدقيق في وعاء عميق ونضيف إليه الخميرة والسكر والملح والبيكنج بودر. نقلب المكونات جيدا حتي تختلط مع بعضها البعض، ثم نضيف السمنة والزيت ونخلط المكونات باليد أو العجان الكهربائي حتي يتشرب الدقيق السمنة تماما. ثم نضيف القشطة ونضيف خليط الخل والحليب تدريجيا مع العجن حتي نحصل على عجينة ناعمة وطرية.نغطى العجينة ونتركها حتي تختمر وتتضاعف بالحجم.

طريقة تشكيل القرص الفلاحي الطرية

نجمع العجينة باليد ثم تقسم إلي قطع صغيرة متساوية في الحجم، نشكل كل قطعة على شكل كرة، ثم توضع الكرات داخل صينية فرن مدهونة بالسمنة أو الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين كل قطع والأخرى، ثم نضغط على كل كرة حتي تصبح كالقرص بسمك متوسط، نغطى القرص لمدة حوالي ربع ساعة، ثم تخبز في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة ٢٥٠ أو ٢٣٠حسب نوع الفرن المستخدم حتي تنضج وتأخذ لون ذهبي.