صرف 300 ريال عماني.. طريقة التسجيل في منفعة كبار السن في عمان والمستندات المطلوبة 2024

تسعى الحكومة العمانية لكي تقوم بتقديم الكثير من الخدمات التي تساعد المواطنين، وعلى الأخص المواطنين المستحقين للدعم، مثل الأطفال أو كبار السن، أو الأيتام، أو الأسر ذوي الدخل المنخفض، ولذلك قامت بتقديم منفعة كبار السن، التي تقدم الكثير من الخدمات الهامة لكبار السن، ولكن تحت شروط وضوابط محددة، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة التسجيل في منفعة كبار السن في عمان.

طريقة التسجيل في منفعة كبار السن في عمان

أعلن صندوق الحماية الاجتماعية شروط وضوابط منفعة كبار السن، التي يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يتم قبوله، ويمكن لمن يتوفر به هذه الضوابط أن يقوم بالتسجيل بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لصندوق الحماية الاجتماعية.

بعد ذلك يتم ملء النموذج الإلكتروني الخاص بكتابة البيانات الشخص الكبير في السن المتقدم للحصول على هذه المنحة.

يجب أن يتم تقديم الوثائق الضرورية التي تثبت أنه مؤهل في الحصول على منفعة كبار السن.

وبعد أن يتم تقديم الطلب، سوف يتم مراجعته من قبل الجهات المختصة، ومن ثم إصدار الموافقة أو الرفض.

شروط منفعة كبار السن 2024

يجب أن يقوم الشخص المؤهل للحصول على دعم كبار السن بتقديم المستندات الآتية: