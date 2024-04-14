هتقبض خلال ساعات.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر أبريل 2024 وكيفية حساب قيمة المعاش

تتسائل معظم الأسر المصرية المستفيدة من دعم معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، وعن مقدار هذه الزيادة، وكيف يمكن معرفة إجمالي مبلغ المعاش بعد إضافة الزيادة، وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

لا ريب أن إجازة عيد الفطر المبارك، قد أحالت دون عمل الكثير من المؤسسات داخل الدولة، وقد تم أخذ هذه الإجارة في الاعتبار عند تحديد موعد صرف معاش تكافل وكرامة، ليتقرر صرفة مباشرة بعد مضي تلك الإجازة، وتحديدًا في منتصف شهر أبريل بتاريخ الخامس عشر منه.

وفي سبيل مراعاة ضياع الوقت والجهد في الانتظار بالساعات في المؤسسات للحصول على هذا الدعم وحتى لا يتم تعطيل المؤسسة نفسها عن مباشرة ما لديها من مهام أخرى بخلاف هذا الدعم، تم توفير إمكانية سحب مبلغ المعاش من أي ماكينة صراف آلي أو ATM.

هل في زيادة لتكافل وكرامة 2024؟

من الجدير بالذكر أنه في مطلع الشهر السابق تم إصدار قرار بزيادة معاشات تكافل وكرامة منذ منتصف الشهر الماضي، بما يصل إلى نسبة الخمسة عشر بالمائة، وقد امتدت هذه الزيادة لتشمل كذلك شهر أبريل، ليتم صرفها في نفس توقيت صرف المعاش الشهري، ولا ريب أن مبلغ هذه الزيادة يعتمد على المبلغ الأصلي الذي كان من المقرر حصول المستفيدين عليه.

كام معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة؟

يمكن معرفة قيمة معاش تكافل وكرامة بعد إضافة نسبة الزيادة له، من خلال ضرب مبلغ الدعم الشهري للمستفيد× نسبة الزيادة السابق تقريرها وهي خمسة عشر بالمائة، وبعد ذلك يلزم إضافة المبلغ الناتج من عملية الضرب السابقة على مبلغ الراتب الأصلي، ليكون الناتج إجمالي مبلغ المعاش بالزيادة.