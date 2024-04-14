تراجع كبير في سعر الذهب اليوم | أسعار الذهب عيار 21 “بيع وشراء” بالمصنعية بعد تراجع الأسعار

شهد اليوم الأحد 14 أبريل 2024 تراجع أسعار الذهب عيار 21 عن أسعار أمسِ، مما جعل الكثيرون يتساءلون عن أسعار الذهب “رايحة على فين”، حيث يفاجئنا الذهب كل يوم بسعر جديد فالأمس القريب بلغ سعر الذهب ما تجاوز 4000 جنيه، ثم تراجع دون 3000 جنيه إلى أن يصل سعره اليوم كما سجلت تعاملات اليوم والتي نكشف عنها في الأسطر التالية.

أسعار الذهب عيار 21

شهد اليوم الأحد 14 أبريل 2024 تراجع في أسعار الذهب لجميع أنواعه وسعر الجنيه الذهب، حيث بلغ سعر الذهب اليوم للأنواع المختلفة الأسعار التالية:

جرام الذهب عيار 24 وصل سعره اليوم: 3691 جنيهًا للبيع، مقابل 3657 جنيهًا للشراء.

جرام الذهب عيار21 بلغ سعره اليوم: 3230 جنيهًا للبيع، مقابل 3200 جنيهًا للشراء.

جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم: 2768 جنيهًا للبيع، مقابل 2742 جنيهًا للشراء

جرام الذهب عيار 14 وصل سعره اليوم: 2159 جنيهًا للبيع، مقابل 2139 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب بلغ سعره اليوم 25840 جنيهًا للبيع، مقابل 25600 جنيهًا للشراء.

أوقية الذهب في البورصة سجلت اليوم: 2344 دولارًا للبيع، مقابل 2343 دولارًا للشراء.

ما هي العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

يتأثر الذهب في مصر بمجموعة من العوامل والتي منها ما يلي:

ترتبط أسعار الذهب عالميًا ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار الأمريكي، فعندما يرتفع سعر الدولار، يصبح شراء الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمصريين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه وانخفاض سعره بالجنيه المصري، والعكس صحيح.

يتأثر سعر الذهب أيضًا بالطلب العالمي عليه، فعندما يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، يرتفع سعره عالميًا، مما ينعكس على سعره في مصر.

تؤثر أسعار الفائدة على جاذبية الذهب كملاذ آمن، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح العائدات على الأصول الأخرى مثل السندات أكثر جاذبية، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب وانخفاض سعره.

كم يبلغ سعر الذهب المصنعية؟

يتم إضافة مبلغ إضافي إلى سعر الذهب الأساسي يُسمى “المصنعية”، وتُستخدم هذه المصنعية لتغطية تكاليف صناعة المشغولات الذهبية، مثل أجور الصياغة، وتكلفة المواد الخام المستخدمة في التصنيع، والتكاليف التشغيلية للمحل، وتتراوح قيمة المصنعية عادةً بين 150 إلى 200 جنيه مصري للجرام، ولكن قد تختلف هذه القيمة حسب نوع القطعة، وتعقيد التصميم، ووزن القطعة.