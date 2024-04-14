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برابط رسمي مباشر.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والإستعلام عن موعد الحجز
دائما ما تعلن الحكومة العراقية عن تقديم الخدمات الإلكترونية التي توفر على المواطنين الجهد والوقت، ومن أهم هذه الخدمات والتي تثير اهتمام المواطنين العراقيين هي خدمة خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024، والتي تم تقديمها تحت شروط وضوابط محددة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خدمة إلكترونية هامة للغاية، وهي حجز بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين في العراق، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.
- بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم، مثل: (الإسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، والحالة الإجتماعية، والمؤهل الدراسي، وعنوان السكن).
- وبعد أن يتم قراءة شروط وأحكام الخدمة بشكل جيد، يتم الموافقة عليها.
- وبعد ذلك يتم تحديد موعد حتى يتم زيارة مكتب الأحوال المدنية لكي يتم تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات.
الإستعلام عن موعد حجز الهوية الوطنية في العراق 2024
يمكن أن يتم الاستعلام عن المعلومات الخاصة بموعد استلام البطاقة الوطنية، عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.
- بهم ذلك يتم كتابة جميع البيانات الشخصية في الخانات الخاصة بها، وبشكل دقيق.
- يشترط أن يتم كتابة اللقب الخاص بك.
- وكتابة كل المعلومات المطلوبة.
- ثم يتم النقر على خانة “استعلام”.
- بعد ذلك يتم النقر على خانة “عرض نموذج الحجز” الذي يناسبك.
- وسوف يحصل المتقدم على المعلومات الخاصة بمواعيد استلام البطاقات الوطنية والشروط المتعلقة بالحجز.