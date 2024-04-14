برابط رسمي مباشر.. خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024 والإستعلام عن موعد الحجز 

دائما ما تعلن الحكومة العراقية عن تقديم الخدمات الإلكترونية التي توفر على المواطنين الجهد والوقت، ومن أهم هذه الخدمات والتي تثير اهتمام المواطنين العراقيين هي خدمة خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024، والتي تم تقديمها تحت شروط وضوابط محددة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

خطوات حجز البطاقة الوطنية الموحدة بالعراق 2024

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن خدمة إلكترونية هامة للغاية، وهي حجز بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين في العراق، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمديرية شؤون البطاقة الوطنية.

بعد ذلك يتم كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم، مثل: (الإسم الكامل، وتاريخ الميلاد، ورقم الهاتف، والحالة الإجتماعية، والمؤهل الدراسي، وعنوان السكن).

وبعد أن يتم قراءة شروط وأحكام الخدمة بشكل جيد، يتم الموافقة عليها.

وبعد ذلك يتم تحديد موعد حتى يتم زيارة مكتب الأحوال المدنية لكي يتم تقديم المستندات التي تثبت صحة البيانات.

الإستعلام عن موعد حجز الهوية الوطنية في العراق 2024

يمكن أن يتم الاستعلام عن المعلومات الخاصة بموعد استلام البطاقة الوطنية، عن طريق إتباع الخطوات التالية: