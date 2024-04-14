fcms.cbl.gov.ly احجز 4000 دولار عبر منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد مصرف ليبيا المركزي

أطلق مَصْرِف ليبيَا المركزي منصة حجز العملة الأجنبية من جديد ليمكن الموطنين اللبيين من حجز العملة الأجنبية بشكل رسمي عبر المصرف والبنوك التابعة له، حيث تعد هذه الانطلاقة مبادرة جيدة من المصرف لكي يتمكن من أن تعامل المواطنين في العملة الأجنبية يكون من خلال المصرف مما يعود بالايجاب على اقتصاد الدولة، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة التسجيل للحصول على العملة والشروط التي يجب توافرها.

منصة حجز العملة الأجنبية للأفراد fcms.cbl.gov.ly

أطلق البنك المركزي الليبي منصة حجز العملة الأجنبية للأغراض الشخصية ليمكن المواطنين اللبيين من الحصول بشكل رسمي على العملة الأجنبية من خلال مَصْرِف ليبيَا المركزي أو أحد البنوك التابعة للمصرف، حيث يمكن لجميع المواطنين في ليبيَا الذين توافرت فيهم الشروط الدخول عبر الرابط التالي: fcms.cbl.gov.ly وحجز العملة عن طريق المصرف ليتمكن من الحصول عليها في المعدد المحدد.

التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية

يمكنك الآن لجميع المواطنين في ليبيا من التسجيل في منصة حجز العملة الأجنبية التي أطلقها مركز ليبيَا المركزي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة حجز العملة. اضغط على “إنشاء حساب”. أدخل بياناتك الشخصية، بما في ذلك:رقم الهاتف، والرقم الوطني، ورقم الجواز. اضغط على “تأكيد”. ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رمز تأكيد، أدخل الرمز في الحقل المخصص له على المنصة، ثم اضغط على “تأكيد”. أدخل رقم حسابك المصرفي بصيغة IBR. حدد مبلغ العملة الأجنبية التي ترغب في حجزها. اضغط على “حجز”.

توجه إلى فرع المصرف الذي حددته في تاريخ الاستلام، واصطحب معك المستندات المطلوبة، بما في ذلك:بطاقة الهوية، وجواز السفر، وإيصال الحجز.

شروط منصة حجز العملة

وضع مَصْرِف ليبيَا المركزي مجموعة من الشروط لكي يسمح للمواطنين في ليبيَا الحصول على العملة الأجنبية التي قدموا عليها عبر المنصة، حيث تشتمل هذه الشروط على التالي: