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حقق حلمك دلوقتي ب3000000$.. خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2024 والفائزين تحت هذه الشروط
مسابقة الحلم هي عبارة عن حلم لكل فرد، حيث أن جوائز هذه المسابقة تحقق أحلام الفائزين، لذلك يسعى الكثير في الإشتراك في تلك المسابقة، للحصول على جوائز متعددة، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2024، وأهم الشروط المطلوبة.
خطوات الإشتراك في مسابقة الحلم 2024
إذا كان المتقدم يمتلك شروط مسابقة الحلم، يمكنه أن يقوم بالإشتراك بواسطة الدخول على الموقع الرسمي للمسابقة، ومن ثم إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمسابقة الحلم.
- من خلال القائمة الرئيسية، يتم اختيار الرقم الخاص ببلدك، بعد ذلك يتم كتابة رقم هاتفك المحمول.
- يشترط أن يتم توضيح شركة الاتصالات التابع لها.
- بعد ذلك يتم قراءة المتطلبات والأحكام الخاصة بالإشتراك في المسابقة بشكل جيد، والموافقة عليها.
- الآن يتم النقر على نص احصل على OTP.
- وسوف يتلقى المتقدم رسالة التحقق على رقم الجوال الخاص بك، ثم أجب على السؤال واستكمال عملية التسجيل.
شروط الإشتراك في مسابقة الحلم 2024
يشترط أن يتوفر في المتقدم بعض الشروط والضوابط الهامة حتى يتم قبوله في المسابقة، ويستطيع التقديم فيها، والحصول على جوائز مسابقة الحلم، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يشترط أن يكون الحد الأدنى لسن المشترك 18 عام.
- يستطيع الأطفال الذين يكون عمرهم أقل من ثمانية عشر عام أن يقوموا بالإشتراك في هذه المسابقة، ولكن يجب أن يكونوا تحت إشراف شخص بالغ.
- يشترط أن يقوم ولي أمر الخاص بالقاصر المتقدم بالإمضاء على تعهد المشاركة داخل مسابقة الحلم.
- يتم تحديد سن الموافقة بموجب قوانين كل بلد أو ولاية أو إقليم.