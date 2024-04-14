فرحة العيال رجعت تاني.. تردد قناة بطوط الجديد على نايل سات وعرب سات 2024.. أفلام توم وجيري مستنياك

يعتبر تردد قناة بطوط الجديدة لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات من المعلومات الشائعة التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور، فقناة بطوط تحظى بشعبية كبيرة في عالم الرسوم المتحركة والترفيه، وسنقوم بتقديم هذه المعلومات على موقعنا الإخباري بشكل مفصل، بما في ذلك تفاصيل تردد القناة على جميع الأقمار الصناعية وأهم البرامج التي تعرض عليها.

تفاصيل عن قناه بطوط 2024

العديد من المواطنين يبحثون عن تردد قناة بطوط الجديدة لعام 2024 على جميع الأقمار الصناعية، بهدف توفير فرصة لأطفالهم لمشاهدة البرامج والأفلام الكرتونية بجودة عالية وبشكل مجاني، دون الحاجة لدفع رسوم الاشتراك، تتميز القناة بتقديم برامج وأفلام تحت إشراف الآباء والأمهات، وتسعى إلى تقديم محتوى هادف ومفيد للأطفال من خلال عرض مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات الكرتونية الترفيهية المحبوبة، مثل توم وجيري وسندريلا.

تردد قناة بطوط الجديد 2024 علي نايل سات

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

اختيار معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: 11594. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 5/6. معدل الاستقطاب: رأسي

كيفية تنزيل تردد قناة بطوط على الرسيفر

إليك الخطوات اللازمة لضبط تردد قناة بطوط على جهاز الرسيفر:

ابدأ بالنقر على زر “الموافق” المتواجد على جهاز التحكم عن بعد.

بعد ذلك، قم باختيار “الإعدادات”، ثم “التثبيت اليدوي”.

اختر بين قمر النايل سات الصناعي أو قمر عرب سات، استنادًا إلى المعلومات المتاحة.

أدخل المعلومات المطلوبة للتردد كما هو مذكور أعلاه، مثل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز وأية معلومات أخرى.

انقر على زر “البحث” ومن ثم اضغط على زر “الحفظ”، ليتم بعد ذلك عرض القناة على جهازك الخاص.

ما هي الأفلام التي تعرض على قناة بطوط

قناة بطوط تعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المحبوبة مثل: