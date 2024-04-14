تردد قناة الرشيد الجديد علي قمر نايل سات وعرب سات

قناة الرشيد العراقية الإخبارية تعد من بين القنوات الفضائية الرائدة والمعروفة حاليا نظرا لتقديمها لأفضل البرامج السياسية العراقية في الوقت الحاضر أصبح من السهل الحصول على تردد قناة الرشيد على النايل سات لعام 2024 حيث يمكن لأي شخص ضبط جهازه بسهولة لاستقبال التردد الجديد ومن خلال هذه السطور سنقدم لكم معلومات تساعدكم على معرفة القناة بشكل أفضل وتوجيهكم إلى البرامج الرئيسية التي تقدمها بفضل موقعنا يمكن الاطلاع على التردد الجديد لقناة الرشيد لعام 2024 على الأقمار الصناعية بسهولة سنقدم لكم نظرة عامة عن هذه القناة المميزة وسنوفر لكم معلومات حول البرامج الهامة التي تعتبر ركيزة أساسية للمحطة والتي تقدم بشكل منتظم.

تردد قناة الرشيد الجديد

زادت الطلبات على معرفة تردد قناة الرشيد خلال الساعات الأخيرة وذلك لمتابعة الأحداث الجارية في غزة بعد الهجوم الذي نفذته إيران على بعض المواقع العسكرية في إسرائيل يمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

تردد قناة الرشيد الجديد علي قمر نايل سات

التردد: 12360.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

البحث عن هذه المعلومات يأتي نتيجة الحاجة لمتابعة التطورات الأخيرة والأحداث الهامة التي تشهدها المنطقة وتعتبر قناة الرشيد مصدرا مهما للحصول على التقارير والتحليلات حول الأحداث الجارية في غزة وما حولها.

طريقة ضبط تردد قناة الرشيد

إليك خطوات ضبط تردد قناة الرشيد:

ابدأ بالضغط على زر “موافق” في جهاز التحكم عن بعد للوصول إلى القائمة الرئيسية.

بعد ذلك، اضغط على رمز “الاختيارات” الموجود في القائمة.

اختر خيار “التثبيت اليدوي” أو “البحث اليدوي”.

أدخل تردد قناة الرشيد الموضح أعلاه في الحقل المخصص.

أضف باقي المعلومات المطلوبة مثل معدل الترميز واتجاه الاستقطاب.

بعد إكمال إدخال المعلومات، اضغط على زر “موافق” أو “OK” على جهاز التحكم عن بُعد.

انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل قناة الرشيد على شاشة التلفاز بنجاح.