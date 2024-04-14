ولادنا مبسوطين خلاص.. تردد قناة كرتون نتورك الجديد 2024.. بن تن و اوجي والصراصير في انتظارك

نُقدم لكم تردد قناة كارتون نتورك الجديد لعام 2024، حيث تعتبر قناة نتورك من بين أبرز القنوات المخصصة للأطفال، حيث تُعرض مجموعة من أروع برامج الترفيه والأفلام الكرتونية والتعليمية التي تُناسب كافة أعمار الأطفال بجودة عالية، تحظى القناة بمشاهدة عالية، ومن خلال الأسطر التالية سنستعرض تفاصيل هذه القناة.

تردد قناة كارتون نتورك الجديد

يمكنكم متابعة قناة نتورك للأطفال على النايل سات باستخدام البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

تردد قناة كرتون نتورك على عرب سات

يمكنك متابعة القناة على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 11747. الاستقطاب: عمودي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

خطوات تنزيل تردد قناة نتورك للأطفال

يمكنك ضبط وتثبيت قناة نتورك للأطفال باستخدام الخطوات التالية:

قم بالانتقال إلى قائمة الإعدادات عبر الريموت كنترول.

اختر خيار التثبيت اليدوي.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استقبال التردد عليه.

أدخل بيانات القناة مثل الاستقطاب ومعدل الترميز وغيرها.

انقر على زر البحث.

بعد الانتهاء من البحث، ستظهر القناة أمامك، قم بحفظ القناة على جهازك.

أبرز برامج قناة نتورك

تتميز قناة نتورك بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تجمع بين الترفيه والتعلم للأطفال، بالإضافة إلى الأفلام الكرتونية، ومن أبرز هذه البرامج:

أوجي والصراصير. بن وعصام. قطار بلا نهاية. بولي بوكيت. يحيا انجيلو. العدالة الصغيرة. الدبية الثلاثية. فرسان قرية بيرك. جيلي ستون. خلف حائط الحديقة. بن تن أومنيفرس. كريغ من الجدول.

مميزات قناة نتورك للأطفال

تتميز قناة نتورك بعدة مميزات تجعلها واحدة من أفضل القنوات الموجهة للأطفال في الشرق الأوسط، وتشمل هذه المميزات: