بعد فتح التأشيرة.. قائمة التخصصات المطلوبة للعمل في الكويت 2024 وكيفية الحصول على الوظيفة

يبحث الكثير من الأشخاص عن التخصصات المطلوبة للعمل في الكويت، للحصول على فرص عمل بها وذلك بالنظر لانتشار البطالة في الكثير من الدول مما يدفع بأبنائها للبحث عن الهجرة والعمل في دول الخليج، والتي تأتي في مقدمتها دولة الكويت، ولذا يكثر التساؤل حول كيفية إيجاد تأشيرة عمل داخل الكويت.

ما هي التخصصات المطلوبة للعمل في الكويت؟

هناك بعض التخصصات المطلوبة للعمل في دولة الكويت، والتي معظمها يتمثل في التخصصات العلمية والطبية، وذلك على النحو التالي:

خريجي كليات الطب البشري، والطب البيطري.

خريجي كليات طب الأسنان.

المتخصصين في التمريض.

المتخصصين في العمل في المختبرات الطبية.

متخصصين قسم الأشعة بمختلف أنواعها.

متخصصون كليات العلاج الطبيعي.

دكاترة السمع والنطق.

دكاترة الصيدلة.

خريجي كليات الخدمة الإجتماعية.

خريجي أقسام الجرافيك.

متخصصين علم النفس.

متخصصون الفيزياء.

مهندسي الاتصالات وكذاك مهندسي الكمبيوتر، ومهندسي القسم المدني، ومهندسي الكهرباء.

متخصصين المكتبات والمعلومات.

خريجي كليات الإحصاء التطبيقي.

متخصصين علم البيولوجيا.

خريجي كليات الكيمياء وكليات الرياضيات

بكالريوس علم الحاسوب.

متخصصين اللغة الإنجليزية.

متخصصين قسم العلوم الطبية المساعدة.

كيفية الحصول على وظيفة في الكويت

الكثير من الشباب الصاعد يبحث عن فرصة عمل خارج البلاد، وفرصة وجود عمل في دولة مثل الكويت تمثل هدف الكثيرين، وذلك بالنظر لارتفاع قيمة عملة الكويت أمام قيمة الدولار، ويمكن الحصول على تأشيرة عمل داخل الكويت من خلال الآتي: