تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر علي قمر نايل سات وعرب سات لمتابعة اخر الاخبار في القدس

تعد قناة الجزيرة واحدة من أبرز القنوات الإخبارية في الوطن العربي والعالم حيث تتميز بتقديم الأخبار الحصرية والمباشرة من جميع الدول العربية وتبرز بتغطيتها الشاملة للأحداث في فلسطين خاصة خلال العدوان الإسرائيلي تحتل مكانة بارزة بين القنوات الرائدة في الشرق الأوسط حيث تسعى لنقل الأحداث بشفافية وموضوعية مع التركيز على كل التطورات الكبيرة والصغيرة في فلسطين والمنطقة العربية تتميز الجزيرة بتوظيف أكبر عدد من الصحفيين والمراسلين في فلسطين مما يمنحها ميزة تنافسية على غيرها من القنوات العربية وتعتبر القناة مصدرا موثوقا به للمشاهدين الباحثين عن الأخبار الشاملة والدقيقة في المنطقة.

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر

تردد قناة الجزيرة مباشر الجديد لعام 2024 يمكن الحصول عليه عبر الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر علي قمر نايل سات

التردد: 10971 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر علي سهيل سات

التردد: 11604 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر علي هوت بيرد

التردد: 12111 (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

وبالنسبة للجودة عالية الوضوح (HD) يمكن الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية التالية:

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر علي نايل سات

التردد: 12520 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد قناة الجزيرة الاخبارية مباشر على سهيل سات

التردد: 11045 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

هذه الترددات تتيح للمشاهدين الاستمتاع بمحتوى القناة بأوضح جودة ممكنة سواء كانوا يشاهدونها عبر أقمار صناعية مثل نايل سات سهيل سات، أو هوت بيرد.