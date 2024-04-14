هتكوني ملكة الجمال كل ليلة.. استخدمي وصفة الفازلين والموز في هذا المكان قبل النوم يصنع المعجزة حتي لو العمر فوق 70 عاماً

وصفة الفازلين والموز لتفتيح البشرة، تتطلع النساء جميعًا إلى الحفاظ على بشرتهن وجعلها خالية من المشاكل ومشدودة ومشرقة، وتحتوي على صفات نضرة وحيوية، لهذا الغرض، يُستخدم عادة منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل، التي قد تحتوي على مواد كيميائية ضارة وتكون مكلفة وأحيانًا غير فعّالة، لذا، سنتعرض في هذا المقال لكيفية استخدام الفازلين في وصفة بسيطة وغير مكلفة لحل مشاكل البشرة، ولا شك أن هناك بعض المكونات الضرورية خلال فصل الشتاء للعناية بالبشرة، مثل الفازلين الطبي الذي يوفر الترطيب اللازم للبشرة في ظل جفاف الطقس البارد.

وصفة الفازلين والموز لتفتيح البشرة

وصفة الفازلين والموز تلعب دورًا هامًا في حل مشاكل البشرة وتحقيق بشرة صحية خالية من العيوب، يحتوي الفازلين على مجموعة متنوعة من العناصر التي تعزز إنتاج الكولاجين الطبيعي في البشرة، مما يضفي عليها مظهرًا حيويًا ومنتعشًا، وبالإضافة إلى ذلك، يعزز الفازلين إشراقة البشرة ويرطبها، ويعود ذلك إلى العناصر المغذية الموجودة في الموز والفازلين، والجميل في هذه الوصفة هو سهولة تحضيرها في أي وقت في المنزل، وتحقيق نتائج مذهلة.

مكونات وصفة الفازلين مع الموز

يحتاج تحضير هذه الوصفة البسيطة إلى نصف حبة موز.

وكوب صغير من زيت الزيتون.

وملعقة كبيرة من النشا.

بالإضافة إلى ملعقة متوسطة من الفازلين.

طريقة تحضير وصفة الفازلين مع الموز