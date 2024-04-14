هتبقى عود فرنسي.. وداعًا للعمليات والرجيمات القاسية.. معجزة النعناع وورق الغار لحرق دهون البطن بطريقة آمنة وفعالة

مع توفير النعناع وورق الغار الصحي، يمكنكم التخلص من دهون الكرش والأرداف بسرعة وبدون مجهود الريجيم والتمارين الرياضية، فورق الغار لديه قدرة فائقة على تفتيت الدهون الثلاثية وليس ذلك فحسب، بل سيساعدكم النعناع أيضًا في تطهير الجسم من السموم وإضفاء المزيد من النضارة والجمال.

مكونات تحضير وصفة ورق الغار والنعناع للتخلص من الكرش

فيما يلي المكونات وطريقة تحضير وصفة للحصول على بطن مسطحة وجسم رشيق وصحي:

ثلاث ورقات من ورق الغار.

ماء مغلي.

عسل نحل حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بوضع مطحون النعناع وورق الغار في كوب كبير، ثم نصب الماء الساخن عليهم ونقلبهم جيدًا. نغطي الكوب ونتركه حتى يصبح فاترًا، ثم نشرب المشروب قبل النوم بساعة للحصول على نتائج مذهلة. يُفضل شرب هذا المشروب صباحًا ومساءً للحصول على أفضل النتائج.

فوائد مشروب النعناع وورق الغار للتخسيس

فوائد هذا المشروب الصحي للتخسيس وحرق دهون البطن تتضمن ما يلي:

يساهم في حرق 2800 سعرة حرارية في الأسبوع ويسد الشهية لتقليل تناول الطعام.

يمنح شعوراً بالشبع لفترة طويلة ويقلل من الدهون الزائدة في مناطق البطن والأرداف والفخذين.

يساعد في التخلص من رائحة الفم الكريهة وتخفيف آلام الأسنان ويزيل السموم من الجسم ويحارب الفطريات والجراثيم.

يعزز الرشاقة ويحافظ على متناسقية الجسم ويساهم في ترطيب البشرة وحمايتها من التشققات.

يزيل الدهون المتراكمة داخل الجسم ويحمي من الأمراض المعوية.

يقلل من الانتفاخ والغازات في البطن والقولون.

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