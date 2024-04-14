هل تمتد إلى الليل؟.. عودة قطع الكهرباء بعد الانتهاء من إجازة العيد وأسباب تخفيف الأحمال|| توضيح هام من مجلس الوزارء

يتساءل الكثير من الأشخاص عن عودة تخفيف الاحمال مواعيد قطع الكهرباء، والتي من المتوقع أن تعود لما كانت عليه قبل بداية شهر رمضان المبارك، بحيث سوف يعود نظام قطع الكهرباء لمدة ساعتين عن كل مجموعة بشكل يومي، وذلك للتخلص من عبء أسباب تخفيف الأحمال بشكل تدريجي.

عودة قطع الكهرباء بعد الانتهاء من إجازة العيد

من الجدير بالذكر أن وعلى مدار شهر رمضان المبارك، اتخذت الجهات المعنية بعض القرارات المؤقتة بوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال، ولكن انتشرت في الفترة الأخيرة الأنباء حول إعلان شركة الكهرباء المسؤولة عن ضخ الكهرباء لبعض مناطق الوجه القلبي وصعيد مصر مثل محافظة أسيوط والمنيا والفيوم والوادي الجديد، وبني سويف، عن عودة تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في استهلاك الكهرباء.

ولا ريب أنه عند تطبيق جدول تخفيف الأحمال، تم تقسيم مناطق كل محافظة إلى عدة مجموعات، بحيث يتم فصل الكهرباء عن كل مجموعة لمدة ساعتين على مدار اليوم، ومن الجدير بالذكر أن موعد هؤلاء الساعتين يختلف من مجموعك لأخرى بحيث لا تُظلم كل الأماكن في نفس التوقيت.

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة إعلان بيان هام من مجلس الوزراء عن عودة انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر 2024 بعد توقف دام لمدة شهر رمضان الكريم مراعاة لظروف العبادة خلال الشهر الفضيل.

أسباب تخفيف الأحمال وفصل الكهرباء

لا ريب أنه كان هناك عدم أسباب دفعت بالجهات المعنية، للجوء إلى وضع خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، وتلك الأسباب لا تخرج عن النقاط التالية: