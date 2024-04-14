وزارة الكهرباء توضح مواعيد قطع الكهرباء في محافظة شرم الشيخ وهل سيتم قطع التيار أم لا؟

أعلنت وزارة الكهرباء عن جدول قطع الكهرباء وسوف يتم قطع التيار الكهربائي في جميع المحافظات المصرية لتخفيف الأحمال ما عدا محافظة شمال سيناء والبحر الأحمر وجنوب سيناء وتضم محافظة جنوب سيناء والكثير من المدن مثل الطور وشرم الشيخ وأبو رديس وأبو زنيمة وراس سدر ودهب سانت كاترين و طابا ونويبع وتضم محافظة البحر الأحمر رأس غارب ومرسى علم والغردقة وسفاجأ و القصير و حلايب وشلاتين وذلك لأن تلك المحافظات تكون سياحية وتم وقف قطع التيار الكهربائي بها ونوضح أهم التفاصيل الخاصة بقطع التيار الكهربائي لمحافظة كفر الشيخ من خلال المقال التالي.

موعد قطع التيار الكهربائي في شرم الشيخ

تم الإعلان أنه لن يتم عدم قطع التيار الكهربائي في مدينة شرم الشيخ لأنها من المدن التابعة لمحافظة جنوب سيناء وهي من المحافظات السياحية التي يتم استثنائها من قطع التيار الكهربائي.

ما هو موعد انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات المصرية؟

قدم مجلس الوزراء بإقرار المواعيد الجديدة بقطع التيار الكهربائي من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 5:00 مساءا وذلك لارتباط الطلاب بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وقامت شركات الكهرباء الخاصة بكل محافظة بعمل جدول خاص بمواعيد قطع التيار الكهربائي وسوف يتم قطع التيار الكهربائي من ساعة إلى ساعتين وسوف يتم فصل التيار الكهربائي من المغذي بالتوازي ويمكن أن يتم التبادل بين المناطق بين ساعة وساعتين.

أسباب عودة قطع التيار الكهربائي

لقد أقرت وزارة الكهرباء أنه سوف يتم قطع التيار الكهربائي بعد عيد الفطر مبارك وذلك لعدة أسباب وهي: